El vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, calificó de “muy complicada” la situación de su colega de bancada Yesenia Ponce, tras conocerse que sus supuestos profesores de colegio nunca ejercieron la docencia y que uno ni siquiera figura en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

En ese sentido, Daniel Salaverry indicó que la denuncia que se archivó la semana pasada contra Yesenia Ponce en la Comisión de Ética solo es uno “de los varios casos que ella tiene”, pero sí se mostró a favor de que el grupo de trabajo sea reestructurado.

“Terrible la verdad. Yo creo que cada vez se complica aún más su situación. En la última sesión de la Comisión de Ética se archivó uno de los varios casos que ella tiene, pero yo veo muy complicada su situación”, manifestó Salaverry en los exteriores del Parlamento.

Según explicó el fujimorista, esa “reestructuración” viene siendo trabajada por los voceros de las demás bancadas y que en las próximas semanas se dará a conocer.

“Yo creo que la Comisión de Ética tiene que reestructurarse, estamos en ese trabajo de consensuar con los voceros, esperamos que luego que pase esta semana de la Cumbre de las Américas la semana siguiente podamos llegar a un acuerdo. Y una vez que se reconforme esta comisión, pueda verse estos casos con objetividad”, indicó.

Como se informó, “Cuarto Poder” dio a conocer que los profesores que figuran en los reportes de notas de cuarto y quinto de secundaria de Ponce Villareal no estudiaron Educación y tampoco han ejercido la docencia.

Incluso, en caso de Jorge Rufino López, supuesto profesor de Educación Artística de Yesenia Ponce, no figura en la base de datos del Reniec.

Al ser consultado por la prensa sobre si Fuerza Popular dejará la presidencia de la Comisión de Ética, Salaverry evitó adelantar algún comentario.

─Recorte de sueldo─

No obstante, Daniel Salaverry sí se pronunció sobre la denuncia contra la congresista Lizbeth Robles, ex miembro de Fuerza Popular, y su esposo, Edward Rojas, por presuntamente haberse quedado durante varios meses con el 50% del sueldo de sus ex asesores.

“La verdad que siento vergüenza ajena. Que una persona tenga el honor de llegar al Congreso y que esté metida en estos actos, en este tipo de delitos recortándole su sueldo a los trabajadores, la verdad a mí lo único que me da es asco. Sinceramente”, refirió Salaverry.

