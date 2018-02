El portavoz de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, dijo que lo que declare Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, a la fiscalía no cambiaría la situación del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

En entrevista con el diario "Correo", el parlamentario remarcó que la posición de Fuerza Popular no ha variado respecto a la vacancia y que el hecho de que esta no se haya dado en diciembre del 2017, "no significa que el presidente haya podido rebatir las imputaciones que se le están haciendo", relativas a los pagos que Odebrecht hizo a la compañía Westfield Capital.

"Lo que diga o deje de decir Barata no va a cambiar la situación del presidente. Los contratos entre Westfield y Odebrecht están ahí. [...] Los millones que cobró Kuczynski como comisión por los bonos que levantó Odebrecht están ahí", cuestionó.



Al ser consultado sobre la postura de Fuerza Popular sobre el borrador de moción de vacancia presentado por Nuevo Perú, Daniel Salaverry afirmó que en su partido están convencidos que no pueden avalar “a un presidente corrupto”.



Sin embargo, precisó que en el fujimorismo esperarán las decisiones de las demás bancadas para hacer pública su posición partidaria.



“Estamos esperando también ver la decisión que toman las otras bancadas para finalmente tomar una decisión formal como bancada”, reiteró.



En esa misma línea, Daniel Salaverry aseveró que Fuerza Popular quiere que el país “sea gobernado por un presidente limpio” que pueda solucionar los problemas del país y no tenga los serios cuestionamientos que pesan sobre el actual mandatario.



“Yo creo que a PPK no lo salva ni La Sarita”, bromeó.

Finalmente, el parlamentario demostró su esperanza en que, de darse el caso de la salida del presidente, Martín Vizcarra esté “a la altura de las circunstancias”.



