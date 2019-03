Salaverry afirma que periodista que acusó acoso dispondrá de asesoría legal

El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, señaló este viernes que ha dispuesto que se asista legalmente a la periodista que acusó por acoso sexual al congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) ante la Procuraduría del Parlamento.

El titular del Legislativo indicó que sostuvo una reunión con la denunciante y que esta se desarrolló "en estricta reserva". Además, indicó que estuvo acompañado de las congresistas Tania Pariona (Nuevo Perú) y Paloma Noceda (Acción Popular).

"Hoy recibí, junto a Tania Pariona y Paloma Noceda, a la periodista que denunció un presunto acoso sexual por parte de un parlamentario", señaló Daniel Salaverry.

"Dicha reunión se llevó a cabo en estricta reserva. Se ha dispuesto que se le brinde toda la asesoría legal que requiera y se proteja su identidad", escribió en su cuenta de Twitter.



Por su parte, Yonhy Lescano ha dicho no temer ser desaforado del Congreso de la República, puesto que, según aseguró en una conferencia de prensa, tiene pruebas de que él no ha acosado a ninguna periodista.

Esta es una de las varias conversaciones que mostró una periodista para dar cuenta sobre el presunto acoso que recibió por parte de Yonhy Lescano.

"No temo al desafuero, ahí están las pruebas. [...] Yo no tengo ninguna mala intención y no he actuado ilícitamente nunca. Acá estamos demostrando que no hay responsabilidad de ningún delito", sostuvo en diálogo con la prensa en el frontis de su domicilio.