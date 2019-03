Salaverry: Cuando el Ejecutivo cae en las encuestas, confronta al Congreso

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, señaló que los seis proyectos que aún están a la espera de ser debatidos en el pleno sobre la reforma del sistema de justicia que planteó el Gobierno están agendados para ser debatidos.

Por eso, señaló que cada vez que el Ejecutivo “cae en las encuestas” busca una confrontación con el Legislativo para subir sus réditos. Esto en referencia a las declaraciones del presidente Martín Vizcarra, quien lamentó que estas reformas sigan pendientes y no descartó que se vaya a plantear una cuestión de confianza ante esta situación.

►Verdadero, falso o impreciso: el escrutinio de las declaraciones de la semana

►Odebrecht: cronología sobre el acuerdo de colaboración que se firmó en Brasil

“[Los proyectos] están agendados, pueden revisar la agenda del pleno, pero habría también que conversar con los presidentes de cada comisión, la Comisión de Constitución y de Justicia, para que ellos también estén dispuestos a sustentar en el pleno estos dictámenes”, afirmó el titular del Parlamento.

“Cada vez que el Ejecutivo cae en las encuestas, colisiona, confronta con el Congreso. Creo que ha llegado el momento de frenar y de parar eso. Lo que hay que hacer acá es articular esfuerzos, sumar esfuerzos para poder sacar adelante esta reforma política”, agregó.

Como se recuerda, el último domingo en una entrevista con "La República", Martín Vizcarra no descartó interponer una cuestión de confianza, en caso las reformas que planteó el Ejecutivo no se aborden por falta de voluntad del Legislativo.

“Si no hay voluntad, hay que buscar los mecanismos constitucionales que permitan no ser burlados, que la población no sea burlada. [¿Cómo la cuestión de confianza?] Es parte de ello, pero hay que analizarlo en su momento”, precisó.

Al respecto, Daniel Salaverry consideró que no se pueden utilizar las herramientas que permite la ley para obtener la aprobación de la población y subir en las encuestas.

“No podemos utilizar las herramientas que te permite la ley, simple y llanamente como una estrategia estadística para subir en las encuestas”, manifestó.

Finalmente, recomendó a Martín Vizcarra enfocarse en los temas que le preocupan a la ciudadanía, como la reconstrucción en el norte, el crecimiento económico y la salud.

“El presidente en lo que tiene que enfocarse es en los temas que le preocupan a la ciudadanía, como es el tema de la reconstrucción, elevar el crecimiento económico, solucionar el problema de Las Bambas, el tema de la salud y que confíe que el Congreso va a hacer su trabajo”, acotó.