Enfrentamientos entre Salaverry y Fuerza Popular frustran debate de la reforma política

La sesión del pleno del Congreso, donde se debatiría la reforma política, quedó suspendida por disposición del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, luego de que nuevamente se registraran incidentes con congresistas de Fuerza Popular.

Durante el debate que fue reanudado a las 5 p.m., congresistas de Fuerza Popular y los no agrupados pidieron que se ponga en agenda la moción de censura que presentaron contra el titular del Parlamento. No obstante, él rechazó esta propuesta.

"No hay nada en debate señores […] Estoy haciendo justamente lo que manda el reglamento. En legislatura ampliada con agenda fija no se pueden debatir mociones de censura", indicó Daniel Salaverry.

Tras ello, algunos parlamentarios comenzaron a golpear sus curules y a exigir que se "cumpla el reglamento". El titular del Parlamento llamó a la calma y pidió reflexionar sobre la urgencia de la reforma política.

"Señores congresistas, quedan dos días para el proceso electoral y el cambio de Mesa Directiva. Cálmense, cálmense, ya termina mi periodo en dos días, tranquilícense. En el momento que corresponda se verá la moción, así como la presentada contra los ministros", expresó.



Luego, solicitó a la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, que sustente el dictamen sobre el financiamiento de partidos políticos que correspondía según la agenda, pero la congresista respondió que no existían las condiciones para hacerlo.

"No hay condiciones en las cuales se pueda desarrollar con corrección un debate tan importante como este, sobre todo si se trata de reformas que están orientadas a la mayor reflexión posible", señaló.

El congresista Gilbert Violeta (no agrupado), quien presentó la moción de censura, también se pronunció para asegurar que sí querían sacar adelante la reforma política, pero no con Daniel Salaverry en la Presidencia del Congreso.

"Lo que está ocurriendo es realmente vergonzoso. Yo la verdad tenía el mayor respeto por usted y por su presidencia. Creo que ha tenido aciertos; sin embargo, la manera cómo está terminando su presidencia deja mucho que desear", expresó.

"El único tema que queda pendiente en agenda es el proyecto de la Comisión de Constitución. La congresista (Rosa) Bartra ha dicho que no está en las condiciones, que no va a sustentar el dictamen. No habiendo otro tema se suspende la sesión hasta mañana 11 a.m.", aseveró finalmente Salaverry.