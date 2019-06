"Se debe dar mensaje de que comisiones no serán controladas por una fuerza política"

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, afirmó que la bancada de Fuerza Popular “está preocupada” porque no quieren que este martes lidere el pleno del Congreso y someta a votación la recomposición de las comisiones parlamentarias, así como la cuestión de confianza.

“Ellos [Fuerza Popular] están preocupados. No quieren que mañana someta a votación la recomposición de las comisiones, no quieren que yo le permita al premier (Salvador del Solar) participar para que pueda solicitar la cuestión de confianza. Un procedimiento constitucional como es una cuestión de confianza no puede ser paralizado, ya está convocado el pleno el día de mañana”, afirmó a la prensa.

En ese sentido, Daniel Salaverry reiteró la importancia de que el pleno apruebe la recomposición de las comisiones, incluyendo las nuevas bancadas.

Puntualizó que espera que los congresistas reflexionen porque existe una proporcionalidad distinta en el Parlamento, ya que Fuerza Popular ya no tiene 73 miembros.

“Sería importante que las comisiones se recompongan, no solo para que atiendan los proyectos de la reforma política sino también para que aquellas comisiones que tienen a su cargo procesar aquellas denuncias de altos funcionarios del Estado puedan hacerlo con objetividad”, señaló.

El presidente del Congreso manifestó que la proporcionalidad de dicho poder del Estado no es la misma que en el 2016, por lo que corresponde que los grupos de trabajo estén representados por los integrantes de las nuevas bancadas.

“A nivel político es importante que se dé un mensaje claro a la ciudadanía de que estas comisiones no van a ser controladas ni manejadas por una fuerza política, sino que van a tener participación de todas las bancadas que existen en el Congreso y esto nos va a obligar a llegar a consensos que permitan que estos proyectos se viabilicen y que las denuncias no se archiven y haya blindajes escandalosos”, dijo.

Votación en la Comisión de Ética

Daniel Salaverry también se pronunció sobre la denuncia en su contra en la Comisión de Ética por los informes adulterados de semana de representación, la cual será sometida a votación en la sesión de este lunes.

Al respecto, refirió que el informe de la secretaría técnica que propone su suspensión por 120 días, “tiene un sesgo político muy profundo” y dijo estar sorprendido por la rapidez con la que se ha tratado esta denuncia.

“La secretaría técnica con participación de ex asesores de la bancada de Fuerza Popular, es un ex asesor de la ex congresista Carmen Lozada, quien ha elaborado este informe, tiene un sesgo político muy profundo, muy fuerte, y la rapidez con la que se ha elevado para que se vea el día de hoy, tiene un claro objetivo. Ya lo dijo la congresista [Karina] Beteta, que se adelantó el jueves o viernes a decir que yo debería pedir licencia a la presidencia y no debería presidir el pleno de mañana”, comentó.