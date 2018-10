Daniel Salaverry: "Estamos hartos de este clima de confrontación"

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, hizo un llamado para que se dejen de lado los enfrentamientos políticos, no solo entre diversos poderes del Estado, sino entre miembros del Parlamento, luego que él mismo protagonizara un incidente con diversos miembros de la bancada de Fuerza Popular como Rosa Bartra.

"De lo que estamos hartos todos es de este clima de confrontación permanente, de enfrentamiento. Eso es lo que nos tiene hartos. Espero que, a partir de ahora, no solo en la relación del Congreso y Ejecutivo y con otras instituciones, sino dentro del propio Parlamento se pueda dejar este clima de confrontación", declaró Salaverry ante la prensa.

Sobre el intercambio de frases que tuvo con la presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, en el debate del pleno de este martes 30 de octubre, Daniel Salaverry dijo que él se vio obligado a "poner orden" ante una intervención que consideró que no fue adecuada.

"Era importante poner orden. A la congresista (Rosa) Bartra se le dio el uso de la palabra, se le dio también al vicepresidente (de Lava Jato) Humberto Morales, pero no había nada en debate. Insistir con reclamos cuando estos iban contra lo que se había acordado en la Junta de Portavoces me parecía improductivo", señaló el titular del Congreso.

Sin embargo, consideró que no se sentía orgulloso de la frase que usó para responder a Rosa Bartra. "Puede gritar toda la mañana si usted quiere", fue lo que le dijo Daniel Salaverry a la congresista de Fuerza Popular por sus airados reclamos.

En otro momento, descartó que haya habido algún tipo de llamado de atención por parte de Luz Salgado hacia su persona, y que lo que se pudo ver en las imágenes fue un pedido de la vocera alterna de Fuerza Popular para que les explique los acuerdos de la Junta de Portavoces.

"No estaban al tanto de lo de la Junta de Portavoces de hace dos días. Mi gesto fue de molestia porque estaba dirigiendo el pleno y, por un tema de respeto hacia Luz (Salgado), tuve que pararme y dejar a medias la conducción del pleno para explicarles a los nuevos portavoces de Fuerza Popular cuál había sido el acuerdo. A ellos les quedó claro, me agradecieron y por eso el tema no pasó a mayores", manifestó.

Minutos antes de declarar ante la prensa, en una entrevista a Panamericana, Daniel Salaverry destacó que haya una iniciativa de diálogo desde Fuerza Popular hacia el Ejecutivo.

"Me parece bien que Miguel Torres, en representación de Fuerza Popular, solicite esta cita. Qué bueno que hayan entendido que reunirse con el presidente Martín Vizcarra no es ser un traidor, qué bueno que lo hayan entendido", comentó, luego de recordar que él mismo acudió a Palacio de Gobierno poco antes de la aprobación de las cuatro reformas constitucionales.