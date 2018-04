El portavoz de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, respaldó hoy a su colega de bancada Edwin Vergara, luego de que se descubriera que fue socio del narcotraficante colombiano Diego Sánchez Ospina, quien fue detenido el último miércoles en San Juan de Lurigancho por la policía con una tonelada de cocaína.

Salaverry afirmó que Vergara no está siendo investigada por el Ministerio Publico y agregó que el parlamentario está colaborando con las pesquisas en contra de Sánchez Ospina.

“No hay una acusación en su contra por parte del Ministerio Público, no hay una formalización de denuncia, él no está siendo investigado. Él más bien está colaborando y de mutuo propio ha decidido solicitar una licencia [de su militancia] y colaborar con la fiscalía”, manifestó en declaraciones a la prensa.

El congresista fujimorista dijo que a su agrupación le preocupa la situación de Vergara, quien, añadió, “Es el más interesado en que esto se aclare”.

Por su parte, el parlamentario Héctor Becerril, vocero alterno de Fuerza Popular, dijo que cree en la versión que ha dado Edwin Vergara, en el sentido, de que no conocía que Sánchez Ospina, su ex socio en la empresa Golden Colors S. A. C., era un narcotraficante.

“Yo creo perfectamente en la versión que ha dado Vergara, creo fehacientemente, la versión que ha dado es coherencia. ¿Cómo él podría saber en el 2015 que alguien que viene al Perú e ingresa por Migraciones, que la policía no persigue y que la fiscalía no investiga es narcotraficante? ¿Acaso iba a tener una bola de cristal?”, subrayó.

Becerril también felicitó al congresista por “la transparencia” que ha tenido de salir en varios medios y someterse al escrutinio de los periodistas.

“Felicito que esté actuando con celeridad, que haya pedido que se le levante su secreto bancario y de las comunicaciones, es decir, él se está desnudando completamente, así actúa la gente honeste”, acotó.