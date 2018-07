El más reciente caso de la elección de la Mesa Directiva del Congreso conformada solo por miembros de una sola bancada data del 25 de julio del 2000. Ocurrió con Perú 2000, partido con el que Alberto Fujimori buscó seguir en la presidencia de la República antes de renunciar en noviembre de ese año.

Luego de 18 años se ha dado una situación similar. El pleno del Congreso realizó este jueves elecciones para la Mesa Directiva, resultando ganadora la lista integrada solo por legisladores de Fuerza Popular y encabezada por Daniel Salaverry, nuevo titular del Legislativo.

Para Percy Medina, jefe de IDEA Internacional en el Perú, el citado hecho demanda que las fuerzas políticas tomen medidas para garantizar que no existan problemas en el desarrollo de las funciones parlamentarias.

“Debe llevar a que la propia Mesa Directiva tome medidas para garantizar que haya absoluta transparencia en sus decisiones, adecuada rendición de cuentas hacia el conjunto de los congresistas y que haya la posibilidad de que las decisiones que se tomen cuenten con el mayor consenso posible”, manifestó Medina a El Comercio.

Asimismo, consideró que el hecho de que Daniel Salaverry presida la Mesa Directiva integrada por un solo color político implica que se ponga por encima de su propia agrupación a fin de representar al conjunto del Legislativo.

Por su parte, el politólogo Arturo Maldonado estimó que si bien Fuerza Popular mantiene el control de la Mesa Directiva, ello podría ser contraproducente a nivel reputacional de cara a la opinión pública. “No sé si Keiko Fujimori se da cuenta de que sus posibilidades al 2021 cada vez ella misma las está mellando. No sé si espera recuperarse en los dos últimos años y no irse tan al otro extremo, creo que no le va a alcanzar el tiempo”, refirió.

Apuntó que ve en la Mesa Directiva a personas del entorno cercano de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori. A su juicio, la presidencia de Salaverry implica que la bancada de Fuerza Popular está cómoda con la forma de gobierno parlamentario. “Es como que habrá una continuidad en ese sentido”, señaló.

A su turno, el periodista Pedro Tenorio dijo no ver mayor intención de renovación o cambio de parte de Fuerza Popular y consideró que la conformación de la Mesa Directiva solo con congresistas de dicha bancada podría causarle a esta mella política en un momento de crisis institucional en el que se necesita consenso.

“Eso se pierde con esta Mesa Directiva presidida por Daniel Salaverry, que es un congresista que ha actuado estos dos años como una persona absolutamente comprometida con los intereses de Keiko Fujimori. Lo que toca ver es si va a tener la camiseta de Fuerza Popular por encima de ser presidente del Congreso o no. El Congreso necesita mostrar al país que es capaz de trabajar de forma concertada, pensando en la agenda del país y no en la agenda de un candidato o candidata presidencial”, sentenció finalmente.