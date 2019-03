Salaverry invoca a Bartra y Oliva a sustentar proyectos de reforma judicial

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, invocó este miércoles a Rosa Bartra (Fuerza Popular) y Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio), respectivamente presidentes de las comisiones de Constitución y de Justicia, a que sustenten ante el pleno los dictámenes pendientes elaborados a partir de iniciativas del Poder Ejecutivo para la reforma del sistema de justicia.



“Hago una invocación a los presidentes de ambas comisiones, de Justicia y de Constitución, para que el próximo miércoles que vamos a citar a sesión de pleno puedan sustentar esos proyectos, se puedan debatir. Y si el pleno lo tiene a bien, puedan aprobarse”, sostuvo en una entrevista con RPP.

De esa manera, Salaverry adelantó que pondrá en agenda para la próxima semana los dictámenes pendientes.

“Ambos presidentes tienen que tener la predisposición para poder sustentar en el día del pleno esos dictámenes. Hasta ahora no ha habido dicha disposición”, señaló.

Agregó que si el Ministerio Público y el Poder Judicial, posteriormente, presentan iniciativas legislativas propias para modificar dichas normas, tales propuestas serán bienvenidas.

En una entrevista con "La República" publicada el último domingo, el mandatario Martín Vizcarra no descartó proponer una cuestión de confianza para que el Congreso apruebe los proyectos de ley de reforma judicial que presentó durante su Mensaje a la Nación hace más de 8 meses.

Como se recuerda, el Ejecutivo presentó a inicios de agosto del 2018 un paquete de ocho proyectos de ley al Congreso para reformar el sistema de administración de justicia, en medio del escándalo de los audios del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Pero hasta la fecha solo dos de ellos ya se encuentran vigentes, uno fue observado y los cinco restantes están pendientes de abordarse en el pleno del Parlamento.

—Semana de representación—

En otro momento, el titular del Legislativo reiteró su posición de que se elimine la semana de representación en el Parlamento, pues consideró que ha generado una mala imagen del Congreso.

"Mi posición es que se elimine [la semana de representación], no ha servido de nada, no ha mejorado la imagen del Congreso, no ha servido para que los ciudadanos se sientan más representados, no ha servido para que sientan más cerca a sus representantes", indicó.

"Para lo único que ha servido es para recibir toda esta andanada de críticas. Ya será cada congresista quien asuma con responsabilidad el deber de ir a sus regiones o a cualquier parte del país a ejercer su rol de congresista", manifestó.

Finalmente, respecto a la situación que se vive en torno al proyecto minero de Las Bambas, Salaverry consideró que el Gobierno debe poner "mano firme".

"Aquí hay que hacer la mano firme, no solamente es para salir y pechar a otra institución y para exigir que se aprueben normas. No, la mano firme es también para poner orden al interior del país", expresó.