Salaverry: "Me preocupa que FP vaya a recuperar el control del Congreso"

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, expresó su preocupación porque Fuerza Popular pueda tomar el control de la Mesa Directiva una vez finalizado este periodo legislativo.

Según consideró, esto podría generar una nueva confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo, lo que "no le haría ningún bien al país".

"A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, que Fuerza Popular vaya a recuperar el control del Congreso, me preocupa qué pueda pasar con las reformas aún pendientes [...] Me preocupa qué puede pasar con los proyectos que he frenado, que me he negado a firmar la autógrafa y que benefician casos que están siendo investigados y complicarían el proceso de investigación de esos casos", afirmó en entrevista con "Perú 21".

En ese sentido, Daniel Salaverry reiteró que no descarta postular a una reelección a la presidencia de la Mesa Directiva; sin embargo, refirió que no ha tomado la decisión aún de presentar una candidatura.

"Hay que ser hipócrita para decirle que lo tengo descartado (una reelección) porque un político no puede descartar ningún escenario y yo soy político, pero muy distinto es que yo esté operando para que eso ocurra o haya tomado la decisión de presentar una candidatura, no lo he hecho", aseguró el titular del Congreso.

Daniel Salaverry consideró también que si se llegara a consolidar una candidatura que no sea de Fuerza Popular, podría sumarse a ese acuerdo.

"Si se logra consolidar la candidatura de algún miembro de bancadas que no pertenecen a Fuerza Popular y hay consenso, no tendría ningún problema en sumarme a ese acuerdo", dijo.

-Trabajo en las reformas -

Salaverry defendió el trabajo que se realiza en el Congreso con los proyectos de reformas presentados por el Ejecutivo, tras los cuestionamientos del presidente Martín Vizcarra respecto a una demora en el debate de los mismos.

"Hemos avanzado con cuatro reformas constitucionales que él planteó y que salieron dentro del plazo para que se pueda convocar a consulta en el referéndum de diciembre. Se ha seguido con el debate en las comisiones de Justicia y Constitución. (…) De ocho proyectos, cinco ya son leyes aprobadas en el Congreso y tres se han debatido en el pleno. De los cinco proyectos aprobados, uno ha sido observado por el Ejecutivo, dos ya están publicados y otros dos para firma de las autógrafas; tenemos el 100% de proyectos ya agendados y debatidos y casi el 80% aprobado", precisó.

Finalmente, señaló que desde el Parlamento continuarán impulsando las reformas judicial y política, recientemente presentada por el Ejecutivo.

"Yo quisiera que la ciudadanía esté tranquila, vamos a seguir impulsando las reformas de justicia y política [...] Hacer una reforma política es un tema serio", acotó.