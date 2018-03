El vocero titular de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, saludó lo recientemente expresado por el primer vicepresidente Martín Vizcarra en medio de un nuevo pedido de vacancia contra el mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por permanente incapacidad moral.

Según un reporte de “ATV Noticias, edición matinal”, Vizcarra confirmó la conversación que sostuvo en la víspera con el portavoz oficialista Gilbert Violeta, en la que manifestó no haber mantenido reuniones ni coordinaciones con algún partido político, pues actualmente está abocado a su labor de embajador en Canadá. Consultado vía WhatsApp por la periodista Milagros Leiva sobre algún diálogo con Fuerza Popular o Keiko Fujimori, apuntó: "No. Con nadie más, con la Sra. Keiko hablé la última vez en Palacio acompañando al presidente el año pasado".

Para Salaverry, con esto queda claro que Vizcarra no ha estado en componenda con alguna bancada o fuerza política. “Y que esto no es un complot ni una confabulación, como han querido dar a entender algunos representantes del oficialismo”, agregó el legislador.

En ese sentido, defendió la moción de vacancia multipartidaria y aseguró que no se tomará alguna decisión antes de que el presidente Kuczynski se presente ante la Comisión Lava Jato este 16 de marzo.

“Si se llegara a vacar al presidente Kuczynski tiene que respetarse el mandato de la Constitución, que es la transición constitucional, que asuma el primer vicepresidente Vizcarra”, sentenció Daniel Salaverry, quien dijo no creer que Vizcarra renuncie a su cargo en caso PPK sea destituido.

Asimismo, Salaverry consideró que es una “actitud antidemocrática” que se plantee la renuncia de Vizcarra en caso PPK sea vacado.

“Al señor Pedro Pablo Kuczynski no se le ha presentado una moción de vacancia por un hecho comprobado de corrupción. Eso lo tendrá que determinar el Poder Judicial en su momento, si no por incapacidad moral por sus reiteradas y permanentes mentiras al país, al Congreso, cuando dijo que no tenía ningún vínculo directo ni indirecto [con Odebrecht]”, manifestó también el legislador de Fuerza Popular.