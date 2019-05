El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, indicó que tanto los policías de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) como los congresistas que integran la Comisión de Defensa fueron responsables de los incidentes en la sesión de este lunes 6 de mayo. En ese sentido, cuestionó al presidente Martín Vizcarra por haber señalado que en el Parlamento se maltrató a los agentes del orden.

"Creo que el mensaje del presidente de la República (Martín Vizcarra), no quiero darle cátedra, pero no debe ser para echar leña al fuego. Todo lo contrario. Debe ser un llamado a la tranquilidad, a la cordura, a que los peruanos empecemos a construir una sociedad de tolerancia y respeto mutuo. Eso es lo que debe pedir el presidente de la República y no echar más leña al fuego", señaló ante la prensa.

El presidente Martín Vizcarra garantizó el respaldo del Ejecutivo a la policía y al ministro del Interior, Carlos Morán, ante las críticas por parte del presidente de la Comisión de Defensa, Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista) y miembros de la bancada de Fuerza Popular.

"Ofrezco mi total respaldo al ministro del Interior (Carlos Morán), a los altos mandos policiales, y a todos los policías que ayer han sido maltratados en el Congreso de la República. No lo podemos repetir", indicó ante la prensa el jefe de Estado.

De otro lado, Daniel Salaverry dijo que no quería "personalizar" sus criticas pero señaló que la sesión de este lunes de la Comisión de Defensa "fue innecesaria" y que los hechos que se registraron ahí fueron "lamentables".

"Creo que ambos, tanto los invitados, los policías, el ministro (Carlos Morán), así como los congresistas, se han exaltado. Han tenido exabruptos y tenemos que mantener esto en el nivel que corresponde, sino no vamos a llegar a conocer lo que quiere la población", señaló esta mañana en una entrevista a ATV.

Si bien Daniel Salaverry consideró que algunos parlamentarios tuvieron "comentarios subidos de tono y fuertes", dijo que nada justifica la respuesta que tuvieron los policías de la Diviac, encabezados por el coronel PNP Harvey Colchado, ante la Comisión de Defensa en una sesión en la cual se trató la diligencia en la casa del ex presidente Alan García en la cual este último se suicidó.

"Nada justifica esa actitud. Así como han habido congresistas que se han excedido al momento de dirigirse a los policías, tampoco un miembro de la PNP o cualquier persona que acude a una comisión del Congreso puede ir con esa altanería o insolvencia. Yo respeto el trabajo que hace el grupo del coronel Colchado. Ha dado resultados, pero eso no los convierte en personas que pueden estar por encima de las autoridades", manifestó el titular del Legislativo.

"Tiene que dar el ejemplo a sus subalternos [...] No pueden traer abajo el trabajo importante que viene haciendo el grupo comandando por Colchado que ha sido reconocido por el país [...] Si caes en el juego de la provocación, pierdes pues. Uno tiene que saber cuál es la estrategia de quien está preguntando (que busca) sacarte de las casillas, desconcertarte, hacer que pierdas los papeles. Uno tiene que tener la cabeza fría, más aún policías de la trayectoria que tienen los que han ido ayer para pisar el palito tan fácil", añadió.

Daniel Salaverry acotó que la actitud de los parlamentarios también afecta la imagen de este poder del Estado. "Algunas comisiones del Congreso no pueden desacreditar el trabajo que hacen con prepotencia, con preguntas un poco subidas de tono con invitados que van a comisiones que ni siquiera son investigadoras", concluyó.

El ministro del Interior, Carlos Morán, defendió a los policías de la Diviac que participaron en la sesión de la Comisión de Defensa y calificó como un "lamentable espectáculo" el interrotagorio al cual fueron sometidos por algunos legisladores como Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista), Carlos Tubino y Rosa Bartra (Fuerza Popular).

"Estamos estupefactos por este comportamiento, criticando a la policía para hacerlos pasar como si fuéramos responsables de un hecho asumido por el señor García por voluntad propia", comentó el ministro en una conferencia de prensa luego de la sesión de la comisión que duró aproximadamente unas seis horas.