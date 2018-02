El portavoz de la bancada de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, afirmó hoy que “ve poco probable” que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se pueda librar de afrontar un nuevo pedido de vacancia por su presunta vinculación a la constructora brasileña Odebrecht.

Tras reunirse con los congresistas del Nuevo Perú, que promueven otra solicitud de destitución contra el mandatario, Salaverry indicó que el documento tiene “argumento sólidos”. Sin embargo, aclaró que esta es la posición de los voceros y que el pleno de la agrupación naranja debe definir si le brindan o no su apoyo.

“La posición de Fuerza Popular, que hemos repetido los voceros en varias oportunidades, no ha variado desde el mes de diciembre. Creemos que la situación del presidente no ha mejorado, sino que se ha complicado aún más con la información que ha salido a la luz en los últimos días. Así es que yo veo poco probable que el presidente pueda librarse de esta nueva moción de vacancia”, manifestó.

Daniel Salaverry consideró que el Perú debe zanjar con la crisis, originada por los presuntos vínculos de PPK con Odebrecht, para que los ciudadanos “estén tranquilos”.

“[Se debe trabajar] en reducir la pobreza y en combatir otros temas que aquejan a los peruanos y que no se les da solución porque estamos en este clima de inestabilidad constante”, refirió.

Daniel Salaverry señaló que la declaración que pueda dar el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata no cambiará la situación del jefe de Estado.

“Lo que diga o lo que no diga el señor Barata no va a cambiar los hechos, los documentos están ahí, los hechos son los que todo el Perú conoce: las vinculaciones y los acuerdos firmados entre Westfield Capital (empresa de Kuczynski) y Odebrecht y eso no va a cambiar por lo que pueda decir el señor Barata”, subrayó.

Nuevo Perú continuará con reuniones

Por su parte, el vocero del Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, dijo que continuará con sus reuniones que el resto de fuerzas políticas, tras sostener citas con Alianza para el Progreso, Acción Popular y Fuerza Popular.

Agregó que mañana conversarán con los representantes del Frente Amplio, bancada que también promueve una moción de vacancia presidencial.

“Nos estamos reuniendo con los equipos técnicos para tener una redacción conjunta. Estoy convencido de que no hay posibilidad de la presentación de dos mociones paralelas”, mencionó.