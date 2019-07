La sesión del pleno de este lunes estuvo plagada de incidentes entre el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y legisladores de Fuerza Popular como Luz Salgado, Yeni Vilcatoma y Héctor Becerril.

-La salida del SIN y Luz Salgado-

La vocera alterna de Fuerza Popular, Luz Salgado, solicitó la palabra cuando se intercambiaban opiniones por la llamada del primer ministro Salvador del Solar a Janet Sánchez, denuncia que calificó como “grave” y que mostraba una "doble moral".

“Aquí se ha dado un hecho que es grave porque no es cualquier persona, es el primer ministro que ha llamado a una congresista, presidenta de una comisión, para decir que no es conveniente que se vea el caso nada menos que del presidente del Congreso”, indicó.

La parlamentaria manifestó que existe un “arreglo” para cerrar el Congreso y para que la Comisión Permanente asuma el control. En ese sentido, exhortó a Daniel Salaverry a que dé un paso al costado en la conducción de la sesión de este lunes por tratarse de un tema en el que está involucrado.

“Aquí no se está pidiendo una interpelación, sino que venga a dar explicaciones el primer ministro, que venga a decirnos qué es lo que realmente ocurre porque hay amenazas de cerrar el Congreso si nosotros no hacemos las leyes tal y como los van a contentar. Aquí hay un arreglo para hacer las cosas y luego cerrar el Congreso y que se quede la Comisión Permanente, ¿cómo es eso? Creo, señor presidente, ya que se está viendo un caso que es suyo, usted debería dar un paso al costado”, dijo.

La respuesta de Daniel Salaverry no se hizo esperar. Finalizada la participación de Salgado, el titular del Congreso descartó que exista alguna intención de que quede al frente de la Comisión Permanente.

“Acá no hay ningún contubernio para que nadie se quede al frente de la Comisión Permanente y hace algunos años los peruanos nos acordamos que habían congresistas que no solamente recibían llamadas sino que acudían al Servicio de Inteligencia”, dijo.

-La exigencia de Yeni Vilcatoma-

Durante su participación, Yeni Vilcatoma consideró que en la llamada de Del Solar a Janet Sánchez se cometieron delitos por lo que solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

“¿Es una simple llamada de coordinación? No señores, aquí se han cometido delitos, el número de teléfono debe ser materia de levantamiento del secreto de las comunicaciones, no solamente para corroborar las llamadas, mensajes de texto o de WhatsApp que tiene la congresista [Janet Sánchez] en su teléfono sino también para ver todas las llamadas que pueda tener con usted, señor presidente”, manifestó.

Finalizado su tiempo, Salaverry le dio la palabra al legislador Gino Costa, lo que provocó críticas de parte de Vilcatoma quien solicitaba mayor tiempo de exposición. A esto, el titular del Congreso respondió:

“A todos se les está tratando por igual, con equidad. Congresista Vilcatoma si quiere hacer uso de la palabra, puede pedir una interrupción y hacer uso de la palabra. No le voy a responder los improperios que usted ha lanzado contra mí, que tengo un pacto para cerrar el Congreso, porque todos sabemos que usted cada día ve una conspiración distinta”, indicó.

La polémica continuó cuando Yeni Vilcatoma volvió a ocupar los micrófonos a través de una intervención. "Solicitamos la presencia de Salvador del Solar. ¿Qué le debe? ¿Cuánto le debe?", dijo la legisladora ante que Daniel Salaverry la interrumpa.

"En ningún momento le he faltado el respeto. Le pido que se exprese de manera correcta para mantener el nivel de la discusión. No es quién para faltar el respeto a ninguna persona, sea o no congresista. Pido que nos mantengamos en un nivel de respeto mutuo", respondió el titular del Legislativo.

La congresista Yeni Vilcatoma aseguró que se cometieron delitos en la llamada de Del Solar a Janet Sánchez. (Foto: GEC / Video: Congreso TV)

-Becerril y Mulder-

Tras el incidente con Yeni Vilcatoma, el titular del Legislativo exhortó al congresista Héctor Becerril a guardar silencio, antes de solicitar al relator que lea las reglas de conducta.

"Congresista, por favor, guarde silencio. Toda la mañana está que grita y grita , usted", le dijo.

Una llamada de atención similar tuvo hacia el congresista Mauricio Mulder, de la Célula Parlamentaria Aprista, quien exigía la palabra con el micrófono apagado. "No golpee la mesa. Está haciendo un papelón", exhortó Daniel Salaverry.