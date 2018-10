Daniel Salaverry rechaza manejo autoritario del Congreso [VIDEO]

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry (Fuerza Popular), rechazó que su Mesa Directiva tenga una “manejo autoritario” de los debates del pleno, como lo señalaron cinco bancadas en una moción de censura que presentaron en contra de su equipo, después de la aprobación del dictamen que le permite al ex presidente Alberto Fujimori estar en libertad bajo control electrónico.

Fujimori permanece internado en una clínica de Pueblo Libre desde el miércoles 3 de octubre, cuando la Corte Suprema anuló el indulto que le concedió en diciembre pasado el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“Nosotros lamentamos este hecho [las críticas de la oposición] y rechazamos cualquier posibilidad de que la mesa se esté manejando de manera autoritaria, respetamos las decisiones de los congresistas que expresan su posición mediante el voto que esta vez ha sido aprobatorio para este proyecto”, manifestó Daniel Salaverry en conferencia de prensa acompañado por sus vicepresidentes Leyla Chihuán y Segundo Tapia.

El titular del Parlamento indicó que no se puede culpar a la Mesa Directiva por los resultados de la votación.

Agregó que él hizo respetar el reglamento del Congreso al priorizar el debate del proyecto de ley que beneficia a Alberto Fujimori, porque había un acuerdo de Junta de Portavoces, firmado por los representantes de las bancadas de Fuerza Popular (Alejandra Aramayo), Apra (Mauricio Mulder) y Alianza para el Progreso (Richard Acuña).

Daniel Salaverry explicó que el intento de César Vásquez, portavoz titular de APP, de retirar la firma de Acuña Núñez sin su autorización no está permitido.

“Me comunique con el congresista Richard Acuña [quién viajó a Trujillo] para preguntarle si esa era su decisión, la de retirar su firma, y me dijo que no, que él no autorizó a nadie a retirar su firma y como estábamos en pleno debate no se podría frustrar esta decisión, estamos cumpliendo un acuerdo de los portavoces”, subrayó.

Daniel Salaverry respondió, además, a otro de los cuestionamientos formulados por la oposición, en el sentido, de que la aprobación del proyecto no es válida, porque este no fue sustentado por el presidente de la Comisión de Justicia, Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio).

“Han dicho que [la aprobación] es irregular, porque el proyecto no ha sido sustentado por el presidente de la Comisión de Justicia, pero hay un precedente. Cuando se aprobó la ley que declara en emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura, el congresista Jorge del Castillo sustentó ese proyecto, cuando se exoneró de comisión”, expresó.

Para finalizar, el presidente del Congreso dijo que “no se ha violado el reglamento” de su institución, sino “todo lo contrario: hemos cumplido ese reglamento”.