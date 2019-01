Salaverry: Consejo Directivo se recompuso de forma "autónoma y democrática"

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, aseguró que la decisión que tomó la Junta de Portavoces de recomponer el Consejo Directivo para que incluya a representantes de las tres nuevas bancadas fue "autónoma y democrática".

"Ha sido una decisión autónoma y democrática de la Junta de Portavoces [...] Fue una propuesta de dos voceros de distintas bancadas, como cualquier otra que pudo hacer cualquier otra. Se puso a votación y finalmente fueron 8 de los 10 grupos que votaron a favor para que se recomponga el Consejo Directivo y se integre de la manera como se ha acordado", señaló en declaraciones a RPP.

Daniel Salaverry descartó que esta decisión vaya a generar algún tipo de caos o desorden en el Parlamento, como señalaron miembros de Fuerza Popular en sus críticas a la recomposición del Consejo Directivo.

"A lo que va a llevar es a un manejo más armonioso y a buscar el diálogo. El diálogo jamás genera caos. Todo lo contrario. Dos personas se pueden entender mientras dialoguen. El día que el diálogo se agote, empezarán los problemas", comentó.

"Por lo menos ahora ningún grupo parlamentario va a poder tomar decisiones por sí solo para, por ejemplo, exonerar proyectos de las distintas comisiones ordinarias o aprobar en una comisión alguna propuesta de ley. Van a tener que consensuar con los demás grupos parlamentarios para llegar al número de votos requeridos", añadió.

El presidente del Congreso evitó referirse al hecho de que Fuerza Popular pierda a tres miembros en el Consejo Directivo para que se sumen representantes de las tres nuevas bancadas.

"Como presidente del Congreso no voy a calificar el trabajo ni la actitud de un grupo parlamentario, así como los comentarios de ningún congresista. Se ha dicho mucho en las últimas horas, he recibido todo tipo de agravios, pero no voy a perder el enfoque y voy a seguir trabajando para honrar el compromiso que he asumido con los 130 congresistas y con el pueblo peruano, sobre todo", manifestó.

—Críticas de Fuerza Popular—

Daniel Salaverry reiteró, de otro lado, que está trabajando de manera imparcial desde que asumió el cargo de presidente del Congreso.

"Desde el primer día tuve muy claro que representaba a 130 congresistas y que era el presidente de un poder del Estado. Ese encargo me ponía por encima de cualquier aspiración o interés de algún grupo parlamentario. Mi deber es defender la institución, defender el Congreso. Eso es lo que no han terminado de asimilar (en Fuerza Popular)", comentó.

Daniel Salaverry respondió así a las críticas que hicieron en su contra los voceros de Fuerza Popular, quienes consideraron que su actuación como moderador del debate en la Junta de Portavoces y en el manejo del Congreso en general es parcializado por su reciente renuncia a la bancada fujimorista.

"Quizá ellos hubieran querido un presidente que fuera una sucursal de la bancada. Desde el primer día dejé en claro que no lo iba a ser [...] Yo no tengo bancada, ¿cómo podría tener algún interés? Con esa argumentación, ningún vocero podría participar en la Junta de Portavoces porque cada uno defiende intereses de su grupo parlamentario", acotó.