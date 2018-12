El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, manifestó este sábado que facilitará el trámite de una posible denuncia de Paloma Noceda contra el legislador que, según reveló la parlamentaria no agrupada en el pleno de hoy, le realizó tocamientos indebidos.

"Hace algunos minutos, cuando iba a hacer uso de la palabra la congresista [Luz] Salgado, yo estaba hablando por teléfono justamente con la congresista Noceda poniendo a disposición de ella al procurador del Congreso para que haga la denuncia respectiva si así ella lo decidía", sostuvo el titular del Legislativo durante el pleno extraordinario en el cual se debatía la suspensión por 120 días a Moisés Mamani por realizar tocamientos indebidos a una aeromoza de la aerolínea Latam.

Minutos antes, Paloma Noceda brindó detalles de cómo un colega de Fuerza Popular se propasó físicamente con ella haciéndole "un masaje asqueroso" dentro del Congreso de la República.

"Yo quiero contar una experiencia personal. El primer día que vine al Congreso, en la primera sesión, luego del Ponche de los Libertadores, me detuve a saludar a dos congresistas, uno de ellos me dice 'qué bueno que haya gente como usted acá para que nos alegre el panorama'", señaló.

"Otro segundo caso, un día estoy en una reunión con colegas y yo estaba sentada dando la espalda y viene ese colega, seguramente he estado con el cabello sujetado, y me hace una suerte de masaje asqueroso en el cuello. No está acá el colega, hace un rato estaba", relató.

La legisladora aseveró que este hecho le generó "asco" y que lo denunció en su momento a quien ocupaba la vocería de su otrora agrupación. Noceda, como se recuerda, renunció a la bancada mayoritaria tras la juramentación de Daniel Salaverry como presidente del Congreso.

"Ese masaje asqueroso hasta el día de hoy lo tengo en la mente cada vez que lo recuerdo, porque me generó repulsa, me generó asco, vómito; y eso es cosa del día a día presidente, porque acá las asesoras la pasan mal, las asistentes la pasan mal, porque siempre aprovechan cuando una mujer da la espalda y se hace el barrido con la mirada de abajo para arriba", manifestó.