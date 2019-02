Salaverry: Retorno de Kenji Fujimori "se va a ver en el Consejo Directivo en marzo"

El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, manifestó este martes que el pedido para que retorne el suspendido legislador Kenji Fujimori al Parlamento se verá en la primera sesión del Consejo Directivo de la segunda legislatura ordinaria, la misma que se inicia el 7 de marzo.

El titular del Legislativo consideró que el requerimiento cuenta con el apoyo de un "importante número de congresistas" y precisó que serán los propios parlamentarios los que decidirán se le suspende o no la sanción al menor de los Fujimori Higuchi.

"[El pedido del retorno de Kenji Fujimori] se va a poner en consideración del Consejo Directivo y será el Consejo quien decida si es que pasa al pleno o no. De pasar al pleno serán los 129 congresistas, porque el presidente no vota, quienes tomen la decisión de si se le suspende o no la sanción", sostuvo en diálogo con Canal N.

"El documento que me han hecho llegar está acompañado de 55 firmas de congresistas, es un número importante y vamos, en la primera sesión de Consejo Directivo en marzo, a ponerlo en agenda para que se trate el tema. Como vuelvo a repetir, la decisión finalmente la tendrá el pleno", señaló.

Como se recuerda, Kenji Fujimori fue suspendido del Parlamento tras haber participado en una presunta “compra de votos” en el Congreso.

Este hecho fue revelado gracias a una serie de videos grabados por el congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular) y devino en la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a la presidencia de la República el 21 de marzo del 2018.

En otro momento, Daniel Salaverry se refirió al cruce de palabras entre el cardenal Pedro Barreto y el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino e indicó que el país debería enfocarse "en lo que nos une" en lugar de estar centrado en "enfrentamientos".

"Tenemos que enfocarnos en lo que nos une. Hay temas importantísimos en este momento en el país, no solamente la reconstrucción de Piura, sino también la reconstrucción que vamos a tener en el sur, reactivar la economía, combatir la anemia y como lo vengo diciendo: confrontar por confrontar no es bueno, venga de donde venga", concluyó.