El congresista y vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, consideró como una decisión acertada por parte del Ejecutivo que se haya aceptado la renuncia de Daniel Córdova al cargo de ministro de Producción en medio de la polémica que se desató por las negociaciones que mantuvo con un frente de pescadores artesanales.

"Me parece una decisión acertada por parte del Ejecutivo y del premier (César Villanueva) el haber aceptado esta renuncia. Era insostenible su situación", comentó Salaverry en declaraciones a Canal N.

Daniel Salaverry indicó que esta reacción del Gobierno será tomada en cuenta de manera positiva por su bancada en la próxima presentación de Villanueva ante el pleno para buscar el voto de investidura del Gabinete.

"Creo que esto fortalece la posición del Ejecutivo ante el posible voto de confianza porque demuestra una actitud intransigente ante hechos como estos", destacó el parlamentario.

La polémica alrededor de Daniel Córdova, quien solo permaneció unos 23 días en el cargo de ministro de Producción, empezó tras la difusión de un video donde se le escucha negociar con un sindicato de pescadores el cese de una protesta a cambio de la salida del ex viceministro de Pesca y Acuicultura.

"Acá estoy haciendo algo que, de repente, no es muy correcto, pero lo voy a hacer y el tema es el siguiente: ustedes me solicitan cambio de viceministro. Eso es lo que yo les doy. ¿Con eso levantan la medida de fuerza y me dan treinta días?", se escucha decir a Córdova en la grabación, refiriéndose al ex viceministro Héctor Soldi.

Tal como ha informado el Premier Villanueva anoche a mi regreso de Arequipa puse mi cargo a disposición del Presidente Vizcarra a fin de contribuir con que el tema político no interfiera con la necesidad de resolver la problemática de la pesca artesanal. — Daniel Cordova (@DanielCordovaC) 25 de abril de 2018

La primera respuesta de Daniel Córdova fue asegurar que no renunciaría al cargo y que la decisión de sacar a Soldi del cargo se había tomado de manera previa a la conversación. Sin embargo, luego de unas 24 horas de estas declaraciones, le presentó su carta de renuncia a César Villanueva.