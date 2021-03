Daniel Salaverry, candidato presidencial del partido político Somos Perú, fue grabado en un video confrontando a una persona en medio de insultos y en plena vía pública, en Lima.

Según informó Canal N, el hecho ocurrió en la mañana del jueves en el cruce de la avenida Tacna y el jirón Huancavelica, en el frontis de la iglesia Las Nazarenas, en el Cercado de Lima.

El candidato de Somos Perú se trasladaba como copiloto en un vehículo que lucía propagada de su partido político. En ese momento, un ciudadano vestido con polo rojo y gorra de colores se acerca para reclamarle e insultarle.

Salaverry reaccionó descendiendo del vehículo para responder con insultos, mientras que el personal que le acompañaba intentaba separarlo del transeúnte.

REVISA AQUÍ | Daniel Salaverry pasará por prueba de descarte de COVID-19, informa presidenta del partido

Daniel Salaverry enfrentó a un ciudadano venezolano en la vía pública en medio de gritos e insultos. (Canal N)

“¿Qué crees, que te tengo miedo? Anda a hacer lo que quieras a tu país, crees que estás en tu país?”, se le oye decir al candidato de Somos Perú.

“Los voy a expulsar a todos los delincuentes de m... ¿Valiente te crees?”, añade el excongresista, en medio de los gritos del ciudadano que le insultaba y le exigía que sea valiente y lo “mande a su país”.

Tras varios segundos de gritos e insultos, Daniel Salaverry regresó a su vehículo, el cual no podía avanzar por la congestión vehicular, y siguió su camino.

MIRA TAMBIÉN | Fiscal Zoraida Ávalos recibe el respaldo de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos

Polémicas declaraciones

A mediados de febrero, en una entrevista al diario El Peruano, Daniel Salaverry, indicó que, de llegar a ser presidente, no permitiría que “un solo extranjero que está de manera ilegal siga en suelo peruano”. En ese sentido, sostuvo que “tienen que ser deportados en el acto”.

“Los hemos recibido con los brazos abiertos, somos un país solidario, entendemos sus problemas, pero no pueden venir malos elementos a delinquir, a asesinar, a robar día a día. Se acabó, el extranjero que quiera trabajar decentemente, que regularice su situación migratoria, el que no, mira, lo subimos a los barcos y para afuera, no me interesa”, dijo el candidato de Somos Perú.

Conforme a los criterios de Saber más





VIDEO RECOMENDADO

Verónika Mendoza a Humala: “Al parecer, está desesperado por ganar un poquito de tribuna”