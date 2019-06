"Estoy muy seguro que en el 2021 muchos no se irán a su casa, sino a Castro Castro"

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, aseguró este jueves que en caso proceda su suspensión por 120 días como la ha recomendado la Comisión de Ética por consignar información falsa en informes de representación, muchos de los actuales legisladores terminarán en prisión el 2021.

Esto debido a que una suspensión de este tipo en su contra sería "una ilegalidad", debido a que ha interpuesto un recurso de amparo ante esta sanción sugerida por el referido grupo de trabajo.

"Si lo deciden me iré a mi casa cuatro meses suspendido arbitrariamente por la cúpula de una bancada, pero en el 2021 estoy muy seguro que muchos no se irán a su casa, sino a Castro Castro, porque lo que van a hacer es una ilegalidad", sostuvo en diálogo con RPP Noticias.

El titular del Parlamento ironizó por el hecho de que parlamentarios de Fuerza Popular critiquen el recurso de amparo que ha interpuesto puesto que es "una herramienta constitucional" y en los últimos días se han mostrado como "terribles defensores de la Constitución".

"Esta herramienta constitucional que yo estoy utilizando como el amparo no es para evitar que se me investigue, sino para evitar que estas investigaciones no sean por un tema de venganza política. Además, que se respete el debido proceso, imparcial. Este proceso está viciado desde el inicio", señaló.

"Me sorprende que quienes ayer se mostraban como terribles defensores de la Constitución, ahora cuestionen que yo haga uso de una herramienta constitucional como el amparo", añadió.

En otro momento, Salaverry lamentó que su ex bancada utilice la Comisión de Ética se como "un arma de venganza para sus enemigos políticos" sin imparcialidad y aseguró que "es evidente" que buscan retirarlo de la Mesa Directiva.

Dijo creer, en ese sentido, que no le "perdonan" que no haya agendado el debate del proyecto de ley que varía la tipificación del financiamiento de organizaciones políticas.

"Cómo pueden ser objetivos e imparciales congresistas que hace muy poco me han firmado una moción de censura para sacarme de la presidencia. ¿A quién le queda alguna duda de que hace mucho que Fuerza Popular y el Apra me quieren ver fuera de la Mesa Directiva?", cuestionó.

"La Comisión de Ética se ha convertido para ellos en un arma de venganza para sus enemigos políticos y eso es lo que hay que impedir. No me perdonan que no haya permitido que yo ponga al debate su ley para que se le archiven todas sus denuncias", remarcó.

Este jueves se conoció que el Noveno Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad admitió a trámite un recurso de amparo presentado por el titular del Legislativo contra la Comisión de Ética.

El último lunes dicho grupo de trabajo aprobó un informe que recomienda una sanción de suspensión por 120 días contra Daniel Salaverry por la consignación de datos falsos en informes de sus semanas de representación.