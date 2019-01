Daniel Salaverry solicita auditoría interna sobre contrataciones del Congreso | VIDEO

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, anunció que solicitará a la Contraloría General de la República que inicie una auditoría respecto a las contrataciones realizadas en el Parlamento Nacional desde el 2016, cuando inició la actual gestión, hasta la fecha.

Esta medida se dio a conocer luego que Daniel Salaverry enviara un oficio a la legisladora de Fuerza Popular, Luz Salgado, en la que le da cuenta que esta medida se da “en atención a sus declaraciones públicas sobre las supuestas irregularidades en las contrataciones realizadas por el Congreso”.

El presidente del Parlamento también le pide a Salgado que indique a qué irregularidades se refería en sus supuestas declaraciones públicas, a fin de iniciar acciones al respecto.

“Solicito a usted se sirva proporcionarnos la información, que al respecto posee, con la finalidad de adoptar de manera inmediata las medidas correctivas y disciplinarias correspondientes y, de corresponder, solicitar al procurador del Poder Legislativo que interponga las acciones legales respectivas y poder ende denunciar dichas irregularidades ante el Ministerio Público”, se lee en el documento.

Esta pesquisa administrativa corresponde que sea realizada por la Oficina de Auditoria Interna, cuya funcionaria pertenece a la contraloría. El documento fue ingresado este miércoles 30 de enero al despacho de la congresista Luz Salgado a las 11:58 a.m.

Ahora bien, esto generó un cruce de palabras en el pleno entre la representante de Fuerza Popular y Daniel Salaverry.

Luz Salgado tomó esto como una amenaza y remarcó que lo único que exige es “que se respete el reglamento, que se cumplan las normas”, en alusión a la reciente recomposiciones de integrantes en las comisiones.

“Jamás me habría atrevido a amenazar a algún congresista por alguna situación personal, pero lamentablemente aquí se están dando cosas que no se han visto jamás en el Parlamento en los más de 17 u 18 años que yo estoy. En las peores épocas no hemos tenido esta clase de amedrentamiento personal”, indicó Luz Salgado.

Añadió que no tiene “ningún temor a que se haga todo tipo de investigaciones” sobre su gestión de presidenta del Congreso en el periodo 2016-2017.