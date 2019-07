Daniel Salaverry y las veces en que criticó a Kenji Fujimori

El suspendido parlamentario Kenji Fujimori afirmó el último miércoles respetar la " decisión democrática" que tomó la bancada de Cambio 21 al invitar al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, a integrar dicha agrupación. Reveló que no se enteró inicialmente de dicha información porque está dedicado a otras actividades de carácter comercial.

"Cuando la bancada decidió iniciar las conversaciones para incorporar al señor Daniel Salaverry, no tuve comunicación alguna por estar dedicado a mis actividades de trabajo diario. Pero tengo el mayor respeto por la decisión democrática de sus miembros, sea cual fuere", sostuvo en un comunicado difundido a través de su cuenta de Twitter.

► Kenji Fujimori dice respetar que Cambio 21 invite a sus filas a Daniel Salaverry



► Kenji Fujimori: pleno del Congreso votó en contra de que se levante su suspensión



Al respecto del hecho, repasa en esta nota los diversos momentos en que el aún presidente del Congreso, Daniel Salaverry, lanzó críticas contra el menor de los Fujimori.

- Daniel Salaverry: Kenji Fujimori intenta dividir a la bancada – 11/07/2017

Cuando Salaverry aún era vocero alterno de Fuerza Popular, afirmó que Kenji Fujimori pretendía dividir a su grupo parlamentario y, a su vez, consolidar una candidatura presidencial propia de cara al 2021. "Me gustaría que [la relación con Kenji Fujimori] sea cordial, pero [es difícil] ante quien te agrede verbalmente y quien con sus comentarios y con sus actitudes intenta dividir la bancada", expresó.

Asimismo, Salaverry Villa dijo que es "claro que hay toda una estrategia, con marketeros y diseñadores y asesores, que le quieren construir un perfil a Kenji con miras a una posible candidatura [presidencial]".

- Reta a Kenji a formar su propio partido – 29/11/2017

Luego de que Kenji Fujimori realizara críticas constantes a Fuerza Popular, e incluso manifestara que la esencia del fujimorismo no reside en ese partido, el aquel entonces vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, le sugirió al menor de los Fujimori que si no está conforme con la bancada, dé un paso al costado y conforme su propio partido.

“Si él cree que Fuerza Popular no representa al fujimorismo, ¿qué hace aquí?, ¿qué hace en este partido?, debería tener un poco más de coraje, de valor y formar su propio partido. Esas son las contradicciones que tiene Kenji producto de su inmadurez política”, sostuvo.

- Salaverry: “El objetivo de Kenji es hacerse del poder en Fuerza Popular” – 12/01/2018

Daniel Salaverry afirmó que el verdadero objetivo de Kenji Fujimori no era solo liberar a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien fue indultado en diciembre del 2017, sino también hacerse del poder del partido Fuerza Popular y ser candidato presidencial.

“Nos deja claro que su objetivo no era la liberación de su padre, su objetivo y ambición política es hacerse del poder en el partido que formó su hermana y para eso necesitaba a su padre libre para que finalmente lo imponga dentro del partido”, dijo en en Canal N.

- Lo califica de “traidor” - 02/03/2018

Daniel Salaverry calificó de “traidor” a Kenji Fujimori, luego de que este haya renunciado a la bancada. Como parte de sus argumentos por los cuales decidió separarse, Fujimori Higuchi indicó que “el partido ya no tiene autoridad moral”, luego que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, afirmara que entregó dinero para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011.

“Una persona que es capaz de traicionar así a su hermana, creo yo que es capaz de cualquier cosa. Así que no nos sorprende que dentro de la estrategia de debilitar al partido Fuerza Popular y especialmente a su hermana, haya escogido este momento para presentar y formalizar su renuncia”, respondió Salaverry.

- “Las actitudes de Kenji Fujimori nos retroceden a los noventa” – 15/ 01/ 2018

Daniel Salaverry, afirmó que “las actitudes” de Kenji Fujimori estaban haciendo que retrocediese a los 90. En el programa de televisión “Punto Final” de Latina, Salaverry indicó Fujimori Higuchi “no sabe vivir en democracia dentro de un partido político”, en referencia a las indisciplinas que ha cometido y que le han acarreado dos suspensiones de la agrupación naranja.

“Lo que vemos es que Kenji no sabe vivir en democracia dentro de un partido político. Me preocupa muchísimo qué tipo de liderazgo está pretendiendo construir él si no cree en la democracia, eso es muy grave y a las personas que hoy día lo apoyan momentáneamente, yo les diría que tengan mucho cuidado”, refirió.

“Las muestras y las actitudes de Kenji Fujimori nos está retrocediendo hacia los años 90’, a temas que creíamos superados”, añadió.

- Continúan críticas – 16/01/2018

Salaverry dijo que el hecho de que 10 congresistas de 71 hayan decidido “pactar con un gobierno con indicios de corrupción, no significa que haya un cisma” en la agrupación naranja, sino “un apetito de poder” por parte del líder de ese bloque, Kenji Fujimori.

En declaraciones a la prensa, el ahora presidente del Congreso dijo que el menor de los Fujimori en vez de construir un liderazgo en la interna de su partido, intenta asumir el poder por “el camino rápido que es el de la imposición”.

“No sé quién asesora a Kenji, pero él mella la institucionalidad, no cree en los partidos, cree en los caudillismos, pareciera que retrocedemos a los 90’”, manifestó