Daniel Salaverry vs. Fuerza Popular: una historia de enfrentamientos

El expresidente del Congreso Daniel Salaverry ha vuelto a generar controversia luego de que el último domingo, en entrevista con el programa Cuarto Poder, sostuviera que Keiko Fujimori le señaló que debía prepararse para convocar elecciones, poco después de la asunción de Martín Vizcarra como presidente de la República.

La turbada relación entre Salaverry y el fujimorismo se remonta a mediados de 2018, cuando el entonces legislador de Fuerza Popular se mostró a favor de realizar modificaciones a la recientemente aprobada ley que prohibía la publicidad estatal. Aquel sería el comienzo de una larga historia de distancia y enfrentamiento.

Pero la fricción entre Salaverry Villa y Fuerza Popular se intensificó luego de que, el 9 de enero de 2019, presentara su renuncia a la bancada fujimorista. Desde entonces, el parlamentario ha arremetido en diversas ocasiones contra el partido naranja, siendo su cuenta de Twitter el escenario de sus más feroces acusaciones.

En la siguiente cronología recordamos algunos de los episodios de confrontación con Fuerza Popular más controversiales que protagonizó el ahora ex presidente del Congreso, luego de su renuncia a la bancada naranja.

Cronología:

30/01/2019

El pedido a la Contraloría

Daniel Salaverry anunció haber solicitado a la Contraloría General de la República que inicie una auditoría sobre las contrataciones en el Congreso de la República, realizadas durante las gestiones de Luis Galarreta y Luz Salgado. Esto a raíz de las denuncias por supuestas irregularidades en los procesos de contratación en el Legislativo.

Dicho anuncio fue calificado por la parlamentaria de Fuerza Popular Luz Salgado como una “amenaza” por parte del entonces presidente del Legislativo.

“Jamás me habría atrevido a amenazar a algún congresista por alguna situación personal, pero lamentablemente aquí se están dando cosas que no se han visto jamás en el Parlamento en los más de 17 u 18 años que yo estoy. En las peores épocas no hemos tenido esta clase de amedrentamiento personal”, manifestó Salgado en el pleno del Congreso.

12/03/2019

La denuncia de Karina Beteta

Tras la denuncia por presunto maltrato que la congresista Karina Beteta realizó contra Daniel Salaverry, este señaló que Fuerza Popular tenía como finalidad retirarlo de la Mesa Directiva del Congreso “a como dé lugar”.

"Me queda claro que sigo siendo incómodo para Fuerza Popular, que no les gusta las decisiones que he tomado desde que asumí la presidencia del Congreso [...] De que haya limpiado el Congreso de gente que realmente no aportaba mucho [...] En fin, parece que ahora, a través de estas mentiras, quieren sacarme de la Mesa Directiva a como dé lugar", declaró en entrevista con Latina.

"Ellos [Fuerza Popular] por lo general, siempre que alguien hace una denuncia, se suman en cargamontón, es una embestida más naranja. Yo lo lamento, lo lamento por el Congreso, lo lamento porque no hayan entendido hasta el día de hoy que esas actitudes no ayudan en nada ni a la imagen de su partido ni a la imagen del Congreso y del país", agregó.

El legislador, sin embargo, dijo no creer que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, esté detrás de la supuesta estrategia para retirarlo de la presidencia del Congreso.

"Creí en Keiko Fujimori y sigo creyendo. Realmente me cuesta pensar que ella pueda estar detrás de todas estas estrategias para sacarme de la Mesa Directiva”.

14/04/2019

El temor de Salaverry

A poco tiempo de que culmine el pasado periodo legislativo, Daniel Salaverry expresó su preocupación porque Fuerza Popular tome, una vez más, el control de la Mesa Directiva del Congreso.

"A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, que Fuerza Popular vaya a recuperar el control del Congreso, me preocupa qué pueda pasar con las reformas aún pendientes [...] Me preocupa qué puede pasar con los proyectos que he frenado, que me he negado a firmar la autógrafa y que benefician casos que están siendo investigados y complicarían el proceso de investigación de esos casos", señaló en entrevista con Perú 21.

16/04/2019

El relanzamiento de Fuerza Popular

Luego de que Fuerza Popular anunciara el relanzamiento de su partido, Daniel Salaverry cuestionó que realmente haya existido una renovación en la agrupación política.

"Más que un relanzamiento parece una reencarnación porque yo no veo que hayan cambiado. Han nacido tres veces en seis meses" señaló.

El parlamentario, además, manifestó que “no basta con hacer conferencias de prensa” y exhortó a la bancada naranja a ejecutar “muestras concretas de que realmente se quiere corregir los errores del pasado”.

14/05/2019

Acusaciones de blindaje a Hinostroza

A mediados de mayo, los tribunales españoles no aceptaron incluir el delito de organización criminal en el proceso de extradición del exjuez supremo César Hinostroza.

Para Daniel Salaverry, fueron algunos miembros de Fuerza Popular los responsables de este hecho, en tanto que –a pesar de haberse incluido posteriormente en el Pleno-, la Comisión Permanente del Congreso, con votos de legisladores fujimoristas, rechazó imputar dicho delito al exmagistrado.

“Es lamentable que la decisión de algunos congresistas en la sesión de la Comisión Permanente, sesión que yo me retiré porque me di cuenta de cuál era la consigna y yo no estaba de acuerdo, ahora le esté pasando la factura al país. Es una lástima, pero el pueblo peruano tendrá que sacar sus conclusiones”, declaró.

Salaverry, además, acusó de “blindaje” a los legisladores de Fuerza Popular.

“Queda claro y ahí están los chats que son públicos, que hay congresistas que blindaron a Hinostroza en la Comisión Permanente y que luego de que hiciéramos una invocación para que el Pleno reflexionara respecto a esta decisión es que se le incluyó en crimen organizado”, expresó.

30/10/2018

“Puede gritar toda la semana, si usted quiere”

Mientras se votaba el levantamiento de reserva del informe “Lava Jato” del Congreso, Rosa Bartra, quien presidió la comisión a cargo de dicho documento, solicitó que el informe se entregue a cada congresista con sus nombres en cada página para que se mantenga en reserva.

Daniel Salaverry, sin embargo, hizo caso omiso a los enérgicos reclamos de la legisladora. “Puede gritar toda la semana, si usted quiere”, le respondió antes de continuar con la votación.

Luego de lo ocurrido, la congresista abandonó el hemiciclo, visiblemente ofuscada, en compañía de Luz Salgado, Karina Beteta y otros congresistas de Fuerza Popular.

28/05/2019

El caso Chávarry

Nuevamente, Daniel Salaverry acusó de presuntos blindajes a Fuerza Popular. Esta vez, debido a la decisión de la Comisión Permanente -de mayoría fujimorista- de no recomendar la suspensión, inhabilitación y destitución del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry.



El entonces presidente del Congreso manifestó que “el voto de la cúpula de Fuerza Popular y sus aliados le da la espalda al pueblo”.

“La lucha contra la corrupción no es solo un discurso; se debe plasmar en hechos concretos. No han cambiado nada, siguen siendo los mismos. Vergonzoso. #NoMasBlindaje”, señaló a través de sus redes sociales.

El voto de la cúpula de FP y sus aliados le da la espalda al pueblo. La lucha contra la corrupción no es solo un discurso; se debe plasmar en hechos concretos. No han cambiado nada, siguen siendo los mismos. Vergonzoso !! #NoMasBlindaje — Daniel Salaverry (@dsalaverryv) 29 de mayo de 2019

31/05/2019

El informe de Ética

Quizás el hecho que más fricción haya generado entre Daniel Salaverry y su exbancada es la presentación del informe de la Comisión de Ética, que buscaba suspenderlo por 120 días por presuntamente haber presentado informes falsos sobre su semana de representación.

Luego de presentado el informe, el extitular del Legislativo acusó a Fuerza Popular de pretender vengarse de él, además de hacer referencia, una vez más, a supuestos blindajes.

“La desesperación de la cúpula de Fuerza Popular por sacarme de la Mesa Directiva es evidente. Soy un obstáculo para sus blindajes y su obstrucción a la justicia. Pretenden sancionarme por informes que no elaboré ni firmé. Venganza pura. ¡No callaré porque no les temo!”, escribió vía Twitter.

La desesperacion de la CÚPULA de FP por sacarme de la Mesa Directiva es evidente. Soy un obstáculo para sus blindajes y su obstrucción a la justicia. Pretenden sancionarme por informes que no elaboré ni firmé. Venganza pura !!! No callaré porque NO LES TEMO !!! pic.twitter.com/yQPMxFRzSz — Daniel Salaverry (@dsalaverryv) 31 de mayo de 2019

03/06/2019

La suspensión de Salaverry

Luego de que congresistas de Fuerza Popular hayan votado a favor de su suspensión por 120 días, Salaverry publicó un video en sus redes sociales en el que acusó a su anterior bancada de pretender continuar supuestos blindajes a favor de los miembros de los “Cuellos Blancos del Puerto”.

"Como intentaron censurarme y no lo consiguieron, hoy los mismos votos que blindaron a [César] Hinostroza, que blindaron a [Pedro] Chávarry, que blindaron a los ex miembros del CNM [Consejo Nacional de la Magistratura], han aprobado una sanción en la Comisión de Ética ilegal e injusta contra mí", manifestó el extitular de la Mesa Directiva.

06/06/2019

El amparo de Salaverry

Se conoció que Daniel Salaverry había presentado una acción de amparo ante el Poder Judicial, con la finalidad de dejar sin efecto el informe de la Comisión de Ética del Congreso que recomendó suspenderlo por 120 días.

Ante los severos cuestionamientos que generó este hecho por parte de parlamentarios de Fuerza Popular, Salaverry volvió a acusar a la bancada fujimorista de presuntos blindajes y “venganzas políticas”, además de rechazar lo que él consideró intentos de imponer una “dictadura parlamentaria”.

“La Comisión de Ética no debe ser utilizada para venganzas políticas. Abusos de congresistas que blindan a cuellos blancos deben terminar […]. Me defenderé de quienes desean imponer una dictadura parlamentaria”, señaló a través de Twitter.

La Com. de Ética no debe ser utilizada para venganzas políticas. Abusos de congresistas que blindan a cuellos blancos deben terminar. No permitiré que se pisoteen las normas. Me defenderé de quienes desean imponer una dictadura parlamentaria. Vivimos en democracia !!#NoMasAbusos — Daniel Salaverry (@dsalaverryv) 6 de junio de 2019

Al día siguiente, el congresista volvió a arremeter contra la bancada naranja. “La cúpula fujimorista y los partidos que son investigados necesitan esa ley para tumbarse los procesos que tiene la Fiscalía”, señaló.

18/06/2019

"Un lastre para la institución"

En junio, tras conocerse las nuevas cifras de aprobación del Congreso de la República, Salaverry sostuvo que la bancada fujimorista representaba “un lastre para la institución [congresal]”.

“Hace un año la aprobación del Congreso era de 6%, ahora hemos logrado que llegue a 20%. Sin embargo, los blindajes a Cuellos Blancos, la impunidad para aliados, las leyes con nombre propio, todo esto que es impulsado por la cúpula de una mayoría es un lastre para la institución”, escribió a través de sus redes sociales.

Hace un año la aprobación del Congreso era de 6%, ahora hemos logrado que llegue a 20%. Sin embargo, los blindajes a cuellos blancos, la impunidad para aliados, las leyes con nombre propio, todo esto que es impulsado por la cúpula de una mayoría es un lastre para la institución. https://t.co/5QOoqGANea — Daniel Salaverry (@dsalaverryv) 17 de junio de 2019

22/07/2019

Salaverry, Salgado y el micrófono de Rosa Bartra

El 21 de julio, se conoció a través de Panorama que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, había solicitado a la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, postergar el debate del caso de Daniel Salaverry.

La noticia generó las críticas de diversos parlamentarios, entre ellos Luz Salgado, quien calificó como un hecho grave la denuncia y pidió al presidente del Congreso dar un paso al costado.

“Aquí hay un arreglo para hacer las cosas y luego cerrar el Congreso y que se quede la Comisión Permanente, ¿cómo es eso? Creo, señor presidente, ya que se está viendo un caso que es suyo, usted debería dar un paso al costado”, dijo.

Tras culminar su intervención, Salaverry respondió a Salgado e hizo alusión a la visita que la parlamentaria realizó al Servicio de Inteligencia Nacional del Perú (SIN) en la década de los 90.

“Congresista Salgado, acá no hay ningún contubernio para que nadie se quede al frente de la Comisión Permanente. Ya hace algunos años, los peruanos recordamos que había congresistas que no solamente recibían llamadas, sino que acudían al Servicio de Inteligencia”, manifestó el entonces presidente del Congreso.

Salaverry protagonizó también un altercado con la parlamentaria de Fuerza Popular Rosa Bartra, luego de que esta aceptara ceder la palabra al congresista del Apra, Javier Velásquez Quesquén.

“Congresista Rosa Bartra, usted está en el uso de la palabra. No le puedo quitar el uso de la palabra para dársela a otra persona. Sin embargo, si usted está de acuerdo, yo no tengo ningún problema con cederle al congresista Velásquez”, dijo el entonces presidente de la Mesa Directiva.

Bartra respondió estar de acuerdo con la sesión de palabra a su colega, pero cuando quiso agregar un reclamo, Salaverry apagó su micrófono, generando risas entre algunos legisladores del hemiciclo.

Más tarde, Bartra respondió a lo sucedido a través de su cuenta de Twitter. “Con Judas no se pelea, ellos se ahorcan solos”, escribió.

Con los JUDAS no se pelea, ellos se ahorcan solos... pic.twitter.com/xnylAu09aQ — Rosa María Bartra (@rosamariabartra) 22 de julio de 2019

03/09/2019

"No me dejé manejar como títere"

Una vez más, Daniel Salaverry calificó de “venganza” la sanción recomendada por la Comisión de Ética en su contra, por el caso de los informes de la semana de representación.

En intervención en la sesión del Pleno, aseguró ser víctima de represalias por parte de Fuerza Popular “por no dejarse manejar como un títere”.

"Podría estar el día de hoy rebatiendo cada punto de ese informe que ha leído la presidenta de la Comisión de Ética, pero sería en vano. ¿De qué serviría, señor presidente? Si aquí ya hay una decisión tomada. Estoy seguro que ya les llegó la orden al WhatsApp así que cumplan nomás con la consigna, ejecuten su venganza", señaló.

"El verdadero motivo por el cual se me quiere sancionar, señor presidente, es porque yo me mantuve firme en ese lugar donde usted está sentado [Pedro Olaechea], porque no me dejé manejar como un títere como quería una cúpula, porque acabé con la agencia de empleos en la cual se había convertido este Congreso", agregó.

03/09/2019

Salaverry vs. Keiko Fujimori

A pesar de haber asegurado en marzo creer en Keiko Fujimori, Daniel Salaverry acusó a la encarcelada lideresa de Fuerza Popular de estar detrás de la decisión congresal de investigar a empresas privadas y encuestadoras en la Comisión de Fiscalización.

“Al inicio pensé que no, pero ahora la verdad que habría que se muy inocente para pensar que [Keiko Fujimori] no está detrás de todo, ¿no? [...] Vemos congresistas pidiendo investigaciones a empresas privadas, a las encuestadoras, por favor”, manifestó en entrevista con Latina.