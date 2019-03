Daniel Salaverry: Yonhy Lescano debería dar un paso al costado en Ética

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, pidió a Yonhy Lescano (Acción Popular) que dé un paso al costado y deje su cupo en la Comisión de Ética a otro miembro de su bancada, por encontrarse involucrado en una denuncia de presunto acoso sexual contra una periodista.

"Estos temas no solo afecta a Acción Popular, sino a todo el Congreso. Teniendo una denuncia tan grave y tan delicada, en la Comisión de Ética creo que lo más conveniente es que dé un paso al costado y que permita que otro miembro de su bancada pueda reemplazarlo mientras duren las investigaciones", comentó ante la prensa.

La Comisión de Ética aprobó con una votación unánime, abrir una investigación preliminar contra Yonhy Lescano, luego de que una periodista lo denunciara de acoso sexual ante la Procuraduría del Congreso. Para sustentar esta acusación, la víctima presentó varias conversaciones vía WhatsApp.

Daniel Salaverry también le pidió al legislador involucrado en esta denuncia que se abstenga de participar en el Pleno Mujer que se llevará a cabo hoy y que evaluará proyectos de ley relacionados a la defensa de los derechos de las mujeres.

"Reglamentariamente no se puede tomar ninguna medida restrictiva contra el congresista Yonhy Lescano porque no tiene ninguna sanción, pero moral y éticamente el debería tomar la decisión de no participar en un pleno donde se van a tocar temas tan sensibles teniendo todavía una denuncia gravísima que tiene que ser investigada y que tiene que enfrentar", comentó.

Cabe recordar que Daniel Salaverry estuvo presente cuando la víctima presentó oficialmente su denuncia ante el procurador del Congreso, así como las congresistas Tania Pariona (Nuevo Perú) y Paloma Noceda (Acción Popular).

"Le hago esta invocación (porque) no quiero que después él salga a decir que se le está tratando de censurar o callar su voz, sino por un tema de respeto a todas las mujeres que estarán en este pleno", concluyó el titular del Congreso.