El candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, aseguró esta tarde que su eventual gestión al frente de la municipalidad tendrá "transparencia total".



“Si la cabeza no roba, no piensa en robar, los demás no tienen por qué hacerlo. Es más, se van a asustar y los vamos a correr. Vamos a darle transparencia total, esos se los juro”, manifestó durante una actividad proselitista en Surco.

Asimismo, adelantó que de llegar a ser electo podría convocar a integrantes del equipo técnico de otros partidos y de otros candidatos. También aseveró que los concursos públicos buscarán lo mejor para la capital.

"Para el 2022 prometo dejar una Lima más segura, ordenada, limpia, donde la gente no tenga miedo de salir a la calle, donde ustedes no se queden con el corazón en la garganta cada vez que salen sus hijos así sea al colegio. Lo principal es que cuando termine mi mandato dirán: 'Urresti cumplió'", señaló también.

En esa línea, Urresti aseveró que su estilo de gestión será "caminar la ciudad" diariamente con el fin de solucionar los problemas de la población. Recordó, en ese sentido, la manera en la que asumió su rol como ministro del Interior durante el Gobierno de Ollanta Humala.

"Podrán decir de todo que paro caminando, en el cerro, que a qué hora hace las cosas en la Municipalidad. Así me decían cuando estaba de ministro", afirmó.



"En el día a día estaré caminando para solucionar los problemas, esa es mi promesa y ese es mi compromiso", manifestó.

Como se informó, el simulacro de votación en Lima Metropolitana de El Comercio-Ipsos, publicado el sábado, reveló un triple empate estadístico en el primer lugar entre Daniel Urresti, Renzo Reggiardo (PPS) y Jorge Muñoz (Acción Popular).