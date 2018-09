El candidato de Podemos Perú a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, evitó precisar si renunciará a su postulación en caso reciba una sentencia condenatoria este 4 de octubre. Ese día se conocerá el veredicto del Colegiado B de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial sobre el proceso por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988 en Ayacucho.

En una entrevista con El Comercio en mayo pasado, Urresti sí se puso en ese escenario y ante la pregunta sobre si retirará su candidatura en caso sea condenado, respondió: Por su puesto, ni qué dudarlo, pero eso es remoto. Pero en el extremo de que eso suceda, sí por supuesto que la retiraría de inmediato”.

Consultado al respecto este lunes por este Diario, el también ex ministro del Interior sostuvo: “El escenario era que si mi sentencia salía después del 7 de octubre, yo renunciaba. No va a salir después del 7, sale el 4, tres días antes de las elecciones. Entones, el día de las elecciones van a poder ir a votar con la tranquilidad de saber que soy inocente”.

Precisamente la defensa de Daniel Urresti dio sus alegatos finales en el juicio. El candidato dijo que se desbarataron las hipótesis de la fiscalía y que su inocencia ha quedado totalmente demostrada.

“Yo no me pongo en escenarios que para mí no son reales. El día 4 yo voy a ser absuelto, lo voy a celebrar a lo grande”, aseveró también.

En esa línea, insistió en que para él no cabe la posibilidad de la condena, por eso evitó ponerse en un eventual escenario en el que tenga que renunciar a su candidatura.

“Es imposible que yo haya podido estar siquiera cerca de lugar donde sucedió el asesinato. Por lo tanto, yo voy a presentar una prueba más el día que me toca mi defensa personal y el 4 de octubre lo que va a suceder es que me van a absolver. No hay forma de que me condenen”, ratificó. A su juicio, de ser ese el caso, más ciudadanos se animarían a votar por él.

—Lo que dice la norma—

El reglamento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de inscripción de listas de candidatos para las elecciones estableció que vencido el plazo de exclusión de candidatos por cuestionamientos a su hoja de vida y procesos por dádivas —ocurrió el pasado 7 de setiembre—, el JEE puede aún disponer de oficio la exclusión de algún postulante hasta un día antes de los comicios en caso tome conocimiento de que exista una condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad.



“De ser condenado Daniel Urresti y, de quedar firme dicha condena (haber agotado cualquier instancia jurisdiccional, plazos, recursos), podría ser excluido hasta un día antes del proceso electoral, es decir hasta el 6 de octubre. En el Caso Bustíos, dudo que dé para una exclusión en esos términos. La sentencia tendría que ser firme, es decir consentida o ejecutoriada”, explicó José Tello, especialista en derecho electoral.



Sin embargo, Tello precisó que si en caso Urresti resulte elegido y recibe una condena con carácter consentido o ejecutoriado, se aplicaría la vacancia. Ello se establece en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades.