En el inicio del nuevo juicio por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, la fiscalía insistió en su pedido de 25 años de prisión contra el congresista y precandidato a la presidencia del partido Podemos Perú, Daniel Urresti, por ser presunto autor mediato del crimen que se cometió en el año 1988.

El fiscal Luis Pinto Saavedra, de la primera Fiscalía Superior Penal Nacional, señaló que el 24 de noviembre de aquel año, Urresti fue quien indicó a sus subordinados que acaben con la vida de Bustíos, por orden del jefe militar de Huanta, Víctor La Vera Hernández.

“(La fiscalía) formula acusación contra Daniel Urresti como autor mediato del delito contra la vida, cuerpo y salud en modalidad de asesinato, con agravante de gran crueldad y represión, y contra la vida, cuerpo y salud, asesinato en grado de tentativa, en agravio de Hugo Bustíos Saavedra y Eduardo Rojas Arce”, indicó en la audiencia.

Según señaló el representante del Ministerio Público, en noviembre de 1988, Urresti Elera dijo a La Vera Hernández que Hugo Bustíos era un colaborador de la organización terrorista Sendero Luminoso.

“Con esto, el jefe policial militar dispuso, a través de Urresti, que sus subalternos dieran muerte al periodista”, manifestó para luego detallar que el 24 de ese mes los dos periodistas fueron emboscados por un sargento identificado como ‘Centurión’ (Johnny Zapata Acuña) y “otros miembros no identificados” del comando policial militar.

Además de los 25 años de prisión contra Urresti, la fiscalía pide un pago de reparación civil de 500 mil soles, 300 mil a favor de los herederos de Hugo Bustíos, y 200 mil para los herederos de Eduardo Rojas Arce.

Urresti se declara inocente

En su participación en la audiencia virtual, Daniel Urresti reiteró que se declara como inocente del asesinato, y cuestionó a la fiscalía por haberlo sindicado de autoría directa del crimen y ahora plantear que fue autor mediato.

“Ahora nuevamente me acusan de autor mediato. Muy bien. Yo me declaro inocente. No supe, no sabía, no tenía por qué saber. Lo que solicito desde este momento, con todo respeto [...] es que haya seriedad de parte del Ministerio Público y si me va a acusar de autor mediato, prescinda de aquellas personas, testigos que me sitúan en el sitio disparándole al señor Bustíos porque, o soy mediato o soy autor directo”, comentó.

Posteriormente, el legislador emitió un comunicado en sus redes sociales destacando que la fiscalía ya no lo acusa de autoría directa del asesinato.

“La testigo Ysabel Rodríguez Chipana dijo una y mil veces que me vio en el lugar en donde murió Bustíos, aseguró que me vio dispararle y hasta se atrevió a decir que la violé varias veces. Yo siempre sostuve que todo lo que decía era una mentira descomunal. Hoy todas esas patrañas han sido desechadas por la propia fiscalía”, aseguró.

Tras escuchar a ambas partes, la magistrada María Luisa Apaza, titular de la Tercera Sala Penal Transitoria de Crimen Organizado y Derechos Humanos, levantó la sesión y programó la siguiente audiencia para el martes 8 de diciembre, día en que la fiscalía podrá comenzar a presentar sus elementos probatorios contra Daniel Urresti.

