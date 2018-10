Daniel Urresti: "Hoy es un día de punto de quiebre en toda mi campaña"

El candidato a la Alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, manifestó que mantiene la confianza sobre la lectura de su sentencia, porque es “inocente” e invocó a la ciudadanía a cuidar su voto este domingo.

“Yo tengo la confianza de que soy inocente. Confío que me declararán inocente, si nunca he hecho nada. Hoy es un día de punto de quiebre, en toda mi campaña, porque mucha gente decidirá su voto”, refirió sobre el proceso que afronta por el crimen del periodista Hugo Bustíos.

“Si me declaran inocente, no quiero decir que yo he ganado algo. Ambos hemos sido víctimas. Yo estoy doce años de mi vida con esta espada de Damocles sobre mí. Doce años sin poder vivir tranquilo”, acotó.

Además, Daniel Urresti le pidió a la ciudadanía a defender su voto. “Si ven la más mínima sospecha de que hay una irregularidad, denúncienla. Cuiden su voto. No vaya ser que por un puntito o que el papel esté mal doblado lo vayan a anular”, agregó.

Durante su recorrido por el Centro de Lima, el ex ministro del Interior se encontró con su oponente de Democracia Directa, Enrique Cornejo.

Cornejo le deseó, según un tuit que públicó, que se mantenga en campaña, a fin de que "el pueblo decida", en alusión a la lectura de sentencia de esta tarde.

"La democracia se basa en el voto de los ciudadanos", añadió.

Hace unos minutos nos encontramos Daniel Urresti y yo, cada uno en su caminata por el centro de Lima, le dije mi deseo que se quede en la campaña para que el pueblo decida. Asi lo puse en un tweet hace dos dias. La democracia se basa en el voto de los ciudadanos. pic.twitter.com/Al87g1jpsU — Enrique Cornejo (@ENRIQUECORNEJOR) 4 de octubre de 2018

El Colegiado B de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial fijó para hoy a las 3:30 de la tarde la lectura de sentencia contra el ex ministro del Interior Daniel Urresti, quien enfrenta un juicio por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

El Ministerio Público ha solicitado que Urresti reciba una condena de 25 años de prisión.