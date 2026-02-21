Daniel Urresti: Los argumentos del TC para ordenar su libertad y qué acciones tomará la familia del periodista Hugo Bustíos

Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró nula la condena de 12 años de prisión contra Daniel Urresti Elera, por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, y ordenó que sea liberado de forma inmediata.

