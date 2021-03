El candidato presidencial de Podemos Perú, Daniel Urresti, recordó a todos los fallecidos a consecuencia del coronavirus (COVID-19) en el país. Durante el debate organizado por América TV, guardó un minuto de silencio por las víctimas.

“No se deje engañar, como ministro he luchado contra la corrupción y con todo el respeto no se dejen engañar por esas personas que están ofreciendo cosas en su plan de Gobierno y se están copiando de mi plan. Esta pandemia nos has puesto un luto a todos los peruanos. Con todo el respeto que se merecen, un minuto de silencio”, expresó.

En otro momento, detalló su trayectoria militar y su participación en la lucha contra Sendero Luminoso. “Soy el general Daniel Urresti, toda mi vida al servicio a la patria, como militar he luchado toda mi vida contra el terrorismo, para defender la democracia bajo el seudónimo como Arturo, como el exministro he luchando contra la delincuencia”, indicó.

En ese sentido, instó a la ciudadanía a vota por él. “Este 11 de abril no se deje engañar, no se deje engañar por aquellos candidatos presidenciales que no están hablando de su plan de gobierno, el 11 de abril no se dejen engañar”, agregó.

Urresti fue el primero en llegar a las inmediaciones de América Televisión. “Vamos a celebrar en la segunda vuelta”, dijo el candidato antes de ingresar al canal y cumplir los protocolos sanitarios.

