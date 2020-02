El congresista electa por Podemos Perú, Daniel Urresti, señaló que su agrupación no buscará perjudicar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) o favorecer a la universidad de José Luna Gálvez, Telesup.

“No vamos a decir nada, no vamos a opinar nada sobre los casos de Sunedu, por ética nos abstendremos [si nos toca votar], no trataremos de perjudicar a Sunedu o favorecer a Telesup”, señaló luego de participar en la ceremonia de entrega de credenciales para los legisladores electos el pasado 26 de enero.

En mayo del 2019 Sunedu denegó el licenciamiento a la Universidad Privada Telesup por no cumplir con los estándares básicos de calidad. Sin embargo, en octubre del mismo año la institución educativa informó que consiguió una medida cautelar del Poder Judicial que suspende los efectos de la denegación de su licencia.

Daniel Urresti se refirió también a la investigaciones que se sigue contra Luna Gálvez por el supuesto delito de lavado de activos y asociación ilícita debido a que, según la tesis del Ministerio Publico, habría utilizado su centro de estudios para lavar dinero ilícito de las empresas Odebrecht y OAS. Este capital se lo habría dado al exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.

“Yo voy a ser el líder de la bancada, la bancada no va a mover un dedo ni va a decir una palabra a favor de Luna Galvez. (Las investigaciones) no tiene nada que ver con Podemos Perú, es un tema Solidaridad Nacional y Castañeda, no vamos a decir nada al respecto”, aseveró.

El pasado 14 de febrero, la juez María de los Ángeles Álvarez Camacho rechazó el pedido de prisión preventiva contra el fundador de Podemos Perú e impuso en su lugar una orden de comparecencia con restricciones y el pago de una caución de medio millón de soles.

José Luna Gálvez es investigado por los fiscales del equipo especial Lava Jato junto a Giselle Zegarra, exgerenta de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, y al exburgomaestre de la capital, Luis Castañeda, por supuestamente haber recibido dinero irregular de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.