El próximo miércoles 2 de setiembre, la Sala Penal Nacional del Poder Judicial (PJ) iniciará el nuevo juicio oral contra el congresista de Podemos Perú (PP) Daniel Urresti Elera, por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, perpetrado en 1988 en Ayacucho.

Como se recuerda, el 5 de octubre del 2018, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional absolvió al militar en retiro tras considerar que no había fundamentos para acreditar su responsabilidad.

El Ministerio Público había solicitado 25 años de cárcel para el actual congresista de la República por la presunta coautoría del delito contra la vida, cuerpo y salud en la modalidad de asesinato.

En abril del 2019, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anuló el fallo que absolvía a Urresti y, en consecuencia, ordenó un nuevo juicio. El tribunal concluyó que los magistrados que desestimaron la acusación contra el exministro del Interior no valoraron adecuadamente las pruebas testimoniales y documentales.

Poder Judicial iniciará nuevo juicio oral contra el congresista de Podemos Perú, Daniel Urresti, por el presunto asesinato del periodista Hugo Bustíos.

El nuevo juicio oral estaba previsto para abril pasado, sin embargo no pudo realizarse por la emergencia nacional.

Esta vez, el Colegiado E de la Sala Penal Nacional programó la audiencia de inicio de juicio oral, según la resolución a la que accedió El Comercio.

La diligencia ha sido convocada para las 11 de la mañana y se realizará a través del sistema virtual.

El tribunal a cargo de este nuevo juicio está conformado por los jueces María Luisa Apaza Panuera, Juan Carlos Santillán Tuesta y Francisco Celis Mendoza Ayma, que tramitan los procesos de la subespecialidad de Derechos Humanos en adición de funciones y en forma alternada.

-Será complejo-

A través de su asesores de prensa, Daniel Urresti dijo a este diario que no había sido notificado aún.

“En todo caso me alegra mucho que el Poder Judicial haya reaccionado de inmediato ante mi pedido público para que se inicie este juicio. Les quedo muy agradecido y estaremos cumpliendo lo que dispongan para volver a demostrar mi inocencia las veces que lo consideren necesario”, sostuvo.

Urresti, quien tiene inmunidad parlamentaria, aseveró que afrontará el proceso y que no se declarará un perseguido político.

“Tengan por seguro que no voy a declararme un perseguido político, no voy a buscar asilo en una embajada, no voy a victimizarme y acusar al Ministerio Público o Poder Judicial ni voy a correr”, alegó.

Abogado de familia Bustíos confía en fallo condenatorio

Por su parte, el abogado de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), Gustavo Campos, quien defiende a los deudos del periodista Hugo Bustíos, expresó su confianza en que el Poder Judicial les otorgue un fallo condenatorio.

Dijo a El Comercio que el colegiado a cargo del proceso deberá adoptar los lineamientos dispuestos por la Corte Suprema para este caso.

“La Corte Suprema, al anular la sentencia dispuso que se tengan en cuenta ciertos criterios para analizar este proceso. Ente ellos que es un crimen de lesa humanidad y bajo esa lógica tiene que valorarse el caso, que no es un caso común”, exclamó.

Advirtió que en la resolución que ordenó el nuevo juicio oral, la Corte Suprema dispuso realizar una inspección ocular en el lugar de los hechos en Ayacucho, pero que por la emergencia sanitaria se debía buscar una manera segura para llevarla a cabo. Igual, indicó que existe complejidad puesto que se debe tomar declaraciones de testigos que se encuentran en Ayacucho y otros lugares del país.

