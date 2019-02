Daniel Urresti: Sala suprema deja al voto apelación contra fallo que lo absolvió

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dejó este miércoles al voto su pronunciamiento sobre la apelación presentada contra la resolución judicial que, en octubre de 2018, absolvió a Daniel Urresti de la acusación por el asesinato del periodista Hugo Bustíos ocurrido en 1988.

César San Martín, presidente del citado tribunal, indicó que emitirá su sentencia en el plazo de ley, es decir dentro de 30 días. Lo dijo luego de escuchar en audiencia pública la sustentación del abogado de la familia Bustíos que pidió la anulación de la absolución y un nuevo juicio.

También intervinieron Urresti y su abogada que solicitaron se declare infundada la apelación y se confirme la resolución absolutoria.

El abogado Hernán Barrenechea sostuvo que el Colegiado B de la Sala Penal Nacional no valoró correctamente, en su fallo absolutorio, los elementos de prueba de cargo que responsabilizan a Urresti de la muerte del periodista ayacuchano.

El letrado, representante de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), sostuvo, además, que durante el juicio oral muchos de los testigos que inicialmente habían formulado imputaciones contra el ex candidato presidencial se retractaron de manera sistemática para tratar de exculparlo.

Sharmelí Bustíos Patiño, hija de Bustíos, señaló que esperaba que la sala suprema revoque la resolución de absolución pues aseguró que en esta hay varios vicios procesales. "Creo que nuestro abogado ha dado los argumentos suficientes para que la sentencia de la Sala Penal Nacional se declare nula", expresó.

A su turno Daniel Urresti, manifestó no tener ninguna responsabilidad en el crimen de Bustíos y que los testigos que han tratado de implicarlo se han contradicho en sus declaraciones y han dicho falsedades.

Dijo, por ejemplo, que Isabel Rodríguez Chipana, la principal testigo que lo implica en el crimen, no lo conocía y por lo tanto no podía acusarlo de haber participado en la muerte de Bustíos. Anotó, además, que no hay pruebas de que ella presenció el asesinato y le extrañaba que haya aparecido después de tantos años.

El abogado de la parte civil expresó que si la testigo Rodríguez no había aparecido antes era porque tenía miedo y se sentía coaccionada.

Urresti agregó que por culpa del juicio perdió la elecciones a la alcaldía de Lima y que su familia se ha visto muy afectada por todo lo que implica estar sindicado como responsable de un crimen.

No obstante que el fiscal Luis Landa también interpuso el recurso de nulidad contra la sentencia que absolvió a Urresti, no hubo ningún representante del Ministerio Público que lo sustentara en la audiencia de este miércoles. De acuerdo al procedimiento, lo debía de hacer un fiscal supremo.

Se desconoce la razón por la que la fiscalía suprema no se haya pronunciado sobre la apelación. Fuentes del despacho de Luis Landa indicaron hace unos días que estaba extrañado por esa situación.