Urresti: Villarán “es tan corrupta como todos los recibieron dinero ilegal”

El ex ministro del Interior Daniel Urresti afirmó hoy que la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán “es tan corrupta como todos los que recibieron dinero ilegal” de parte de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para “su beneficio”.

Agregó que la situación de Villarán de la Puente tiene “el agravante” que cuando ella aceptó el financiamiento de estas constructoras para la campaña del No a la revocación, ella era autoridad “con poder de decisión”.

Por medio de su cuenta de Twitter, Urresti indicó que la ex burgomaestre “creó y actuó un personaje decente y honrado que logró engañarnos a muchos”.

Mi opinión personal:

Susana Villarán creó y actuó un personaje decente y honrado q logró engañarnos a muchos.

La verdad: es tan corrupta como todos los que recibieron dinero ilegal para su beneficio con el agravante de ser funcionaria pública con poder de decisión!

Es todo! — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) 12 de mayo de 2019

El actual gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos fue candidato a la Presidencia de la República con el Partido Nacionalista en el 2016.

Susana Villarán integró esta fórmula que luego fue retirada por la agrupación que dirige el ex mandatario Ollanta Humala.

A fines del 2015, Urresti, entonces candidato presidencial del nacionalismo, afirmó que la ex alcaldesa de Lima “es la persona más honrada que he conocido”.

Añadió que su adhesión a su plancha era garantía de que en un eventual gobierno suyo "se van a respetar los derechos humanos de todos".

Susana Villarán confesó ayer que ella conocía de los aportes que hicieron Odebrecht y OAS a la campaña del No a la revocatoria y de su intento de reelección en Lima por un total de US$10 millones.

"Siempre supe de aportes de empresas a la campaña del No a la Revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro [entonces gerente municipal de Villarán] y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña", dijo Villarán en declaraciones a Radio Exitosa.

Los promotores de la revocatoria de Villarán consideraban en 2013 que la gestión de la alcaldesa era ineficiente y que condujo a la capital al desgobierno.

"Lo que tengo seguridad es que OAS y Odebrecht financiaron la campaña del No a la revocatoria y no sabíamos en ese entonces que habían fondos ilegales de la Caja 2 o de operaciones estructuradas", manifestó la ex alcaldesa.

"Yo sabía de los cuatro millones de dólares recibidos. Fue dinero que se pagaba directamente entre brasileños", aseguró.

Tras asumir la responsabilidad, Susana Villarán reconoció que cometió un error al aceptar que empresas con proyectos en la capital peruana financiaran la campaña del No a la revocatoria, la cual finalmente se impuso.

El Poder Judicial evaluará el lunes un pedido de la fiscalía para cambiar la orden de comparecencia con restricciones impuesta a la exalcaldesa por una medida de prisión preventiva por 36 meses.