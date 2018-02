El 50% de peruanos apoya el indulto humanitario otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) al ex mandatario Alberto Fujimori, según una encuesta de Datum difundida este miércoles.

Se trata de dos puntos porcentuales menos a comparación del mes anterior. En tanto, el 47% dijo estar a favor de la gracia para Fujimori.

En el sondeo publicado por “Perú 21” también se da cuenta de que a los entrevistados se les consultó si creían que el presidente Kuczynski negoció con el congresista Kenji Fujimori para no ser vacado a cambio de indultar al ex mandatario.

El 83% consideró que sí hubo tal negociación, cinco puntos porcentuales más que en enero. En tanto, el 10% sostuvo que no.

Entre otras cifras sobre el tema, el 79% se expresó a favor de que el gobierno haga público el expediente médico que motivó el indulto para Alberto Fujimori.

—Caso Odebrecht—

La encuesta también abordó la próxima declaración de Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en el Perú, frente a fiscales peruanos el próximo 27 y 28 de febrero en Sao Paulo.



Consultados por a quién creen que afectará más las declaraciones de Jorge Barata cuando sea interrogado, las respuestas se dieron en este orden: Pedro Pablo Kuczynski (19%), Alejandro Toledo (10%), Keiko Fujimori (9%), Ollanta Humala (8%), Alan García (8%), Nadine Heredia (4%). El 32% optó por la opción ‘todos’.

De otro lado, el 84% dijo no creer en la versión de PPK referida a que no sabía de las asesorías que su ex socio Gerardo Sepúlveda brindó a la empresa Odebrecht a través de Westfield Capital, firma del jefe de Estado. El 10% dijo que sí le cree.