El candidato a la alcaldía de Lima Jorge Muñoz (Acción Popular) consideró que el descenso en la intención de voto de su oponentes Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) y Ricardo Belmont (Perú Libertario) se debe a la “actitud soberbia” que ambos tuvieron al negarse a participar en los debates oficiales.

Según la última encuesta de Datum Internacional, Reggiardo pasó de 19% a 14.3%, mientras que Belmont de 10% a 8.8%.

“[El no asistir debate] y otras cosas más [le pasaron factura], como la actitud soberbia de ambos, que fue como darle una cachetada a la ciudadanía de Lima. En los próximos días, ese castigo se va a agudizar”, manifestó a El Comercio.

El saliente alcalde de Miraflores reiteró que toma “con mucha humildad” el ascenso que él tuvo en las preferencias (de 1% a 3.5%). “Tomó [estos resultados] con mucha humildad, siempre he dicho que las encuestas son referenciales, pero hay que tener en cuenta que la verdadera encuesta será el 7 de octubre”, agregó.

Jorge Muñoz indicó que el debate del último domingo marcó “un antes y un después”.

“Te lo digo por las actividades que estoy teniendo, en las calles he visto que la gente está muy entusiasmada con la candidatura y estamos subiendo sinceramente”, remarcó.

El postulante acciopopulista señaló que de aquí a la elección “hay mucho pan por rebanar” e indicó que un eventual fallo condenatorio en contra de Daniel Urresti, postulante de Podemos Perú, puede cambiar el panorama.

“Hay muchas cosas que se pueden dar, el señor Urresti tiene una lectura de sentencia para el 4 de octubre [por el crimen de Hugo Bustíos] y es probable que esta no le sea favorable. No le deseo eso, pero si no le es favorable va a cambiar muchas cosas. Entonces, todavía hay mucho pan por rebanar y hay que seguir trabajando en las calles para ganar la elección”, subrayó.

Para finalizar, Jorge Muñoz adelantó que está dispuesto a debatir “con el candidato que quiera” hacerlo.

La encuestadora Datum Internacional también dio a conocer en los diarios “Perú21” y “Gestión” un simulacro de sufragio. En este, el candidato acciopopulista figura en el sétimo lugar con el 6.4% de los votos válidos.

Los tres primeros son Reggiardo (19.1%), Urresti (18.7%) y Belmont (9.7%).

La simulación de votación se realiza con la cédula, que no impreso los rostros de los postulantes, sino solamente los símbolos de sus partidos.