David Dumet en entrevista de la JNJ: Los tuits que escribí no me definen

David Dumet Delfín, el candidato a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que fue cuestionado por sus polémicos comentarios en redes sociales, principalmente en Twitter, reiteró que cometió "excesos", pero afirmó que dichos mensajes no definen su trayectoria.

"Esos tuits no me definen ni como ciudadano ni como profesional, ni mis condiciones para afrontar un reto que sería el ser miembro de la JNJ", aseveró en la entrevista pública a la que fue sometido como parte del proceso de selección.

Fue la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien le preguntó sobre el tema al referirse a la lucha que ha asumido el país contra la violencia hacia la mujer.

Precisamente, uno de los tweets de David Dumet fue contra la psicoterapeuta Carmen Gonzalez, a quien se refirió con duros mensajes.

La respuesta de David Dumet a la psicoterapeuta Carmen Gonzalez. (Foto: Captura) La respuesta de David Dumet a la psicoterapeuta Carmen Gonzalez. (Foto: Captura)

En la entrevista, David Dumet rechazó haber cometido actos de violencia contra la mujer con sus comentarios e indicó que en el caso de la doctora Gonzalez, se trató de una "respuesta visceral".

"Me excedí ciertamente, pero decir a partir de ahí que yo promuevo o he realizado actos de violencia contra la mujer, por supuesto que no (...) Habían ofendido a un amigo mío y lo habían tachado de corrupto y esa fue una respuesta visceral", explicó.

Acotó que identificarlo solo por los polémicos tuits que envió es "borrar el resto" de su trayectoria profesional y es un acto propio del "tiempo de la posverdad, en donde la realidad no está".

Al ser consultado sobre qué enfoques tomaría desde la perspectiva de género, si fuera elegido miembro de la JNJ, para promover la equidad entre hombres y mujeres, David Dumet respondió:

"Darle el enfoque de género significa darle esa mirada, no perder de vista esas situaciones de desigualdad que hay y corregirlas, desde el lenguaje hasta la propia actuación o la realización de actividades en general que uno debe emprender".

Dijo tener "perfectamente claro" que todavía se debe "hacer mucho" para lograr la igualdad entre hombres y mujeres.