00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

—Estamos frente a un superávit de US$44 millones en los últimos 12 meses. Eso quiere decir que hay un gobierno que está empezando con muy buenas cifras. ¿Hay razones para estar optimistas?

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista