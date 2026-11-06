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Resumen

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(Composición: El Comercio)
(Composición: El Comercio)
Por Alexander Villarroel Zurita

En la memoria popular aún queda registrada la anecdótica frase “¡El papa se siente charapa!”, esbozada por el papa Juan Pablo II en la ciudad de Iquitos (Loreto), durante su visita al Perú en 1985. Sin embargo, en medio de la coyuntura que atravesaba el país, hubo otra frase suya aún más vehemente. “Os pido, pues, en nombre de Dios: ¡Cambiad de camino!”. La pronunció en Ayacucho, adonde llegó pese a que la región se encontraba en estado de emergencia por el azote de Sendero Luminoso. Fue un enérgico llamado en favor de la paz, dirigido a quienes venían sembrando el terror.

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