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Resumen

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Al menos ocho funcionarios que fueron designados durante el gobierno del golpista expresidente Pedro Castillo han vuelto a ocupar altos cargos en el Estado durante la actual gestión de Keiko Fujimori. Las designaciones se produjeron en distintas entidades desde el inicio del actual gobierno, el pasado 28 de julio.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.