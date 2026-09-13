Uno de los casos más llamativos es el de Eddy Sernaqué Jáuregui, quien fue designado en octubre de 2022 director de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria del Despacho Presidencial. Ahora ha sido nombrado asesor de la Secretaría General del Ministerio de Trabajo, a cargo de Juan Sheput.

Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Sernaqué se afilió a Todo con el Pueblo, partido impulsado por Castillo, aunque renunció en abril del 2025. Durante su paso por Palacio intervino, además, en una solicitud de acceso a información relacionada con el exmandatario.

Centro Liber, proyecto del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), pidió los correos electrónicos de las cuentas institucionales asignadas a Castillo. Sernaqué denegó la entrega argumentando que, debido a que el expresidente se encontraba detenido, no era posible verificar previamente que los correos no contuvieran datos protegidos.

Otro caso es el de Jesús Quispe Arones. En febrero de 2022, fue designado viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a cargo de Aníbal Torres. Casi cuatro años después, regresó a la misma institución como secretario de Descentralización de la PCM.

También está Suzie Gladys Sato Uesu, quien llegó a Palacio en 2021 como secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa, según la resolución suscrita por el entonces secretario general Bruno Pacheco. Ahora ocupa una jefatura en el Ministerio de Educación.

Otra designación es la de Delcy Gabi Pretel Palomino. Durante el gobierno de Castillo, fue asesora de la Secretaría General del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en la gestión de Roberto Sánchez Palomino, extitular de esa cartera y excandidato presidencial que recibió el respaldo de Castillo. Actualmente, Pretel ocupa el cargo de jefa de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

El Comercio intentó comunicarse con el área de prensa de PCM, pero no tuvo éxito.

Otros casos

Otro designado es Virgilio Tito Chura, quien fue viceministro de Comunicaciones en 2022, durante la gestión del exministro Juan Silva, y ahora es director ejecutivo de Tecnologías de la Información de Cuna Más.

Algo similar ocurrió con Erick Siu Mori. En noviembre de 2022 fue designado asesor del Despacho Ministerial de Relaciones Exteriores. En agosto de este año dejó ese cargo para, pocos días después, volver a la Cancillería como jefe de la Oficina General de Comunicación Estratégica y Proyección de Imagen Internacional.

También fueron designados Jesús Baldeón Vásquez, nombrado por Castillo superintendente de Sunafil y actual director de Facilitación y Cultura Turística del Mincetur y, finalmente, Javier Carmelo Ramos, quien fue secretario general del Ministerio de Defensa y ahora es director ejecutivo del Programa Nacional PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Unidad de Investigación