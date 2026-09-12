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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Antes de arribar, Marco tuvo su cariñito. Perú rompió sus relaciones con Irán. Así, de la nada, pero, en verdad, por todo lo que pide Trump: un hemisferio unido en contra de lo que amenace o compita la hegemonía de los Estados Unidos. Así de simple.

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