La contratación de Roberto Sánchez en Editora Perú se formalizó el 27 de febrero del 2019, bajo la Orden de Servicio N.° 207517. El encargo, en papel, era claro: identificar “oportunidades de negocio” para la empresa estatal que edita El Peruano. En la práctica, significaba una sola cosa: encontrar nuevas fuentes de publicidad.

El 6 de marzo de ese año, Sánchez remitió su proyecto preliminar a la Gerencia Comercial. Prometía un mapeo de oportunidades en las regiones Norte, Sur, Centro y Oriente.

Sánchez ofrecía identificar “oportunidades de negocio” en todo el país.

El documento llegó a manos de Miguel Risco, entonces gerente del área. Por aquella época, durante el gobierno de Martín Vizcarra, ya se hablaba de una presunta injerencia en el medio estatal.

La consultoría de Sánchez

Bastaba ver la portada para desconfiar. El informe de Sánchez arrancaba con la imagen de una estación de tren y seguía con páginas llenas de capturas de portales públicos: MEF, Concortv, MTC y otros datos abiertos.

“Un informe de cuadros extraídos de un portal público cualquier persona lo puede hacer. No se necesita que te paguen para eso”, señala Hugo Coya, expresidente de Editora Perú. Para el exfuncionario, la contratación resulta “bastante extraña, como mínimo”. Y añade: “Tenía que haber un perfil mínimo. Eso está regulado en el Estado. Si no, cualquiera podría ofrecer cualquier cosa”.

Las observaciones a su informe presentado no tardaron y para su segundo proyecto se le pidió una “subsanación”. Pero pese a las correcciones, la lógica no cambió. Sánchez insistió en que los presupuestos regionales (PIA y PIM) podían convertirse en “oportunidades comerciales”.

La imagen de una estación de tren abría su informe de publicidad. Documento tuvo observaciones y debió ser subsanado

Y haciendo todo lo contrario a generar oportunidades de ingreso, Roberto Sánchez propuso que Editora Perú implementara una “unidad piloto” regional con un costo operativo proyectado de 140,916.00 soles al año. Los costos de personal serían de S/ 116,116.00 para contratar cuatro personas y S/ 24,850.00 para local, servicios y caja chica. Sánchez optó por no responder las consultas remitidas por este Diario.

Para Carlos Ganoza, experto en publicidad editorial, el documento de Sánchez “no contiene una estrategia comercial” y afirma que esa consultoría debió mostrar reuniones con potenciales clientes, propuestas enviadas, contactos activados o cierres de ventas. “Sería buscar clientes puntuales, marcas, contratos. Eso es lo que genera valor. Ahí no hay eso”, sostiene.

Consultado por este Diario, Miguel Risco no quiso detallar cómo llegó Sánchez a dar una consultoría en su área. Mientras que desde la actual administración, las respuestas son igual de escuetas.

Ricardo Montero, gerente de publicaciones oficiales, afirmó que no puede dar detalles porque no trabajaba en esa área en el 2019. “Tendría que revisar la documentación para recién darte una respuesta”, afirmó.

El dato: No es la primera vez que Sánchez ha tenido que ganarse la vida con labores ajenas a su formación. Pese a ser psicólogo, ocupó cargos administrativos y técnicos, viendo asuntos de capital social y administración en municipalidades provinciales.

Unidad de Investigación