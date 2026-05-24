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Resumen

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A pesar de que en su plan de gobierno propone la existencia de “medios comunitarios”, hay archivos de Editora Perú que describen una versión de Sánchez muy distinta, la de un “consultor comercial” que busca la mayor pauta publicitaria posible. Este Diario tuvo acceso a documentos que dan cuenta de cómo Roberto Sánchezpsicólogo de profesión– se presentó como un experto en publicidad. Pero su proyecto era, en esencia, recopilaciones de capturas de pantalla de portales públicos, lo que obligó a la entidad a pedirle correcciones.

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