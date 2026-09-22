Francis Allisón de Avanza País indicó durante sus primeros minutos en el Debate Municipal 2026, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que de llegar a la Municipalidad Metropolitana, todas las obras viales contarán con estudios técnicos.

“Como saben soy alcalde por quinta vez y eso significa dos cosas. Primero, que tengo 20 años de experiencia municipal. Segundo, que soy un hombre de palabra. Lo que digo lo hago, por eso he sido elegido cinco veces”, señaló.

El candidato también sostuvo que su experiencia municipal le permite asumir compromisos para Lima.

“Asimismo, puedo contarte que con firmeza logré que Magdalena del Mar sea el lugar más seguro de todo Lima y hoy asumo un compromiso contigo. ¿Cuál es? Que todo Lima sea segura para que tu familia vuelva a vivir en paz. También obras viales de calidad, bien hechas para que el tráfico infernal deje de robar tanto tiempo de tu vida y lo dediques a tu familia. Todas las obras viales tendrán estudios técnicos y serán bien hechas porque las obras improvisadas causan muertes y corrupción”, agregó.

¿Quiénes participan hoy en el debate municipal?

¿Quiénes participan este martes 22 en el debate por la Alcaldía de Lima?

Elizabeth León Chinchay (Frente de la Esperanza 2021)

Mónica Yaya (Partido Aprista Peruano)

Yuri Castro (candidato a primer regidor por el partido Perú Libre)

Rafael López Aliaga (candidato a primer regidor por el partido Renovación Popular)

Juan Carlos Alvarado Mestanza (Alianza Electoral Venceremos)

Rubén Bonilla (Fuerza Ciudadana)

Luis Miguel Llanos (Progresemos)

Edgardo de Pomar Vizcarra (Partido Popular Cristiano)

Francis Allison (Avanza País)

Alberto Tejada (Acción Popular)

Santiago Abarca (Visión Perú)

Samuel Daza (Fuerza Popular)

Carlos Gallardo (Partido del Buen Gobierno)

¿Dónde es el debate municipal 2026?

Es en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja. El encuentro contempla distintos bloques para que los participantes presenten sus planteamientos y respondan preguntas seleccionadas a partir de las consultas ciudadanas.