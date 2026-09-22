Francis Allison plantea que todas las obras viales de Lima tengan estudios técnicos. (Foto: GEC)
Francis Allison plantea que todas las obras viales de Lima tengan estudios técnicos. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Francis Allisón de Avanza País indicó durante sus primeros minutos en el Debate Municipal 2026, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que de llegar a la Municipalidad Metropolitana, todas las obras viales contarán con estudios técnicos.

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