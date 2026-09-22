Rafael López Aliaga participó en el debate municipal organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). (Foto: GEC)
Rafael López Aliaga participó en el debate municipal organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Durante su primera intervención en el Debate Municipal 2026, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Rafael López Aliaga (RLA), candidato a primer regidor de Renovación Popular, sostuvo que en una eventual gestión de su partido se invertirán S/100 millones en inteligencia municipal en materia de seguridad ciudadana.

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