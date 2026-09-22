Durante su primera intervención en el Debate Municipal 2026, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Rafael López Aliaga (RLA), candidato a primer regidor de Renovación Popular, sostuvo que en una eventual gestión de su partido se invertirán S/100 millones en inteligencia municipal en materia de seguridad ciudadana.

“Vamos a invertir, porque sí tenemos plata, S/100 millones en inteligencia municipal para prevenir y seguir estos casos. Tenemos al general Otto Guibovich que va a liderar la inteligencia policial y militar contra los sicarios”, expresó.

López Aliaga indicó que a través de sus diputados y senadores, buscará que se apruebe en el Congreso la instauración de tribunales militares, jueces sin rostro y cadena perpetua para los sicarios.

“Tenemos congresistas para instaurar tribunales militares, cadena perpetua para sicarios, jueces sin rostro, sicarios que son una lacra, a la selva peruana”, manifestó.

El postulante a teniente alcalde de Renovación Popular también prometió instalar luz Led y cámaras en las avenidas metropolitanas, además de legislar para que los serenos usen armas.

“A los vendedores de celulares, legislaremos para que vaya a la cárcel el gerente que venda o permita la reventa de celulares robados. Los serenos serán armados y tendremos una central de recompensa ciudadana”, aseveró.

¿Quiénes participan hoy en el debate municipal?

¿Quiénes participan este martes 22 en el debate por la Alcaldía de Lima?

Elizabeth León Chinchay (Frente de la Esperanza 2021)

Mónica Yaya (Partido Aprista Peruano)

Yuri Castro (candidato a primer regidor por el partido Perú Libre)

Rafael López Aliaga (candidato a primer regidor por el partido Renovación Popular)

Juan Carlos Alvarado Mestanza (Alianza Electoral Venceremos)

Rubén Bonilla (Fuerza Ciudadana)

Luis Miguel Llanos (Progresemos)

Edgardo de Pomar Vizcarra (Partido Popular Cristiano)

Francis Allison (Avanza País)

Alberto Tejada (Acción Popular)

Santiago Abarca (Visión Perú)

Samuel Daza (Fuerza Popular)

Carlos Gallardo (Partido del Buen Gobierno)

¿Dónde es el debate municipal 2026?

Es en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja. El encuentro contempla distintos bloques para que los participantes presenten sus planteamientos y respondan preguntas seleccionadas a partir de las consultas ciudadanas.