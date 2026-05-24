Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las Elecciones Generales 2026 entran en su etapa decisiva con el inicio de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que arrancan este domingo 24 de mayo. En esta primera jornada, los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú presentarán y confrontarán sus principales propuestas ante la ciudadanía, que deberá elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez al próximo presidente de la República.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.