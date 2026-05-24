Las Elecciones Generales 2026 entran en su etapa decisiva con el inicio de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que arrancan este domingo 24 de mayo. En esta primera jornada, los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú presentarán y confrontarán sus principales propuestas ante la ciudadanía, que deberá elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez al próximo presidente de la República.

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El debate de los especialistas de cada agrupación se llevará a cabo en la sede del JNE, en Jesús María, a las 8:00 p.m., y tendrá una duración aproximada de una hora con cuarenta minutos.

La moderación estará a cargo de los periodistas Fátima Chávez y Ricardo Alva.

Los expertos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú discutirán sobre seis temas: infraestructura, reforma del Estado, agricultura y medio ambiente, economía y generación del empleo, salud, juventud y deportes.

Los expertos de cada agrupación contarán con 7 minutos para exponer sus ideas, según informó el JNE.

Este es el orden de participación:

Debate del JNE.

Hasta la publicación de esta nota, Fuerza Popular mantiene hermetismo sobre quiénes serán sus representantes. Al cierre de este informe, tampoco habían dado a conocer al JNE los nombres de sus equipos.

Fuentes de la agrupación naranja, señalaron que la información se mantiene “bajo siete llaves” porque no quieren que JP “se entere”.

En tanto, fuentes de Juntos por el Perú detallaron que el economista Gustavo Guerra García estará a cargo del bloque de infraestructura; su colega Pedro Francke expondrá sobre economía y generación del empleo; el médico y excongresista Hernando Cevallos abordará el tema de Salud; el sociólogo y presidente del JP, Ernesto Zunini, participará en Juventud y deporte; el sociólogo Sinesio López desarrollará las propuestas sobre reforma Política; y Giovanna Vásquez, exfuncionaria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, tendrá a su cargo el eje de agricultura y medio ambiente.

Sánchez recicló en su equipo técnico a exfuncionarios del Gobierno de Pedro Castillo. Guerra García, Francke y Cevallos tuvieron altos cargos en este régimen. El primero fue viceministro de Hacienda y los otros dos encabezaron las carteras de Economía y Salud, respectivamente.

Este debate servirá como antesala del esperado encuentro entre los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, programado para el próximo 31 de mayo, a las 8:00 p.m. En esa jornada, ambos aspirantes al Sillón Rojos confrontarán directamente sus propuestas y buscarán captar el respaldo de los electores a pocos días de la segunda vuelta.

El evento será transmitido por el canal de YouTube de El Comercio. Los lectores del Diario también podrán seguir, a través de nuestra página web, el minuto a minuto del encuentro, así como las propuestas al detalle de los equipos técnicos de Juntos por el Perú y Fuerza Popular.

Opinión

En diálogo con El Comercio, el abogado constitucionalista y fundador de Voto Informado, Alejandro Rospigliosi, consideró que los dos grandes temas ausentes son la lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana.

“En el Perú, según la Contraloría General de la República, el Perú perdió más de S/ 24 mil millones en 2021 por corrupción e inconducta funcional [...] No puede ser que ese tema sea ignorado en el debate. El JNE, que es el organizador, debió imponerse y no ceder ante los partidos que van al balotaje. O los partidos no tienen ideas claras o propuestas para luchar contra la corrupción o tienen rabo de paja. Es inaceptable que no esté en el debate del domingo”, subrayó.

Con respecto, a la seguridad ciudadana, Rospigliosi calificó “de gran omisión” que no se aborde en el encuentro entre técnicos.

En otro momento, el experto destacó la importancia de los debates porque ayudan a reducir asimetría de información entre candidatos y electores. Además, indicó que hay que tomar en cuenta que “el elector peruano es volátil, que decide a última hora, en la cola, que se deja llevar por sentimientos, pasiones e influencias”. En ese sentido, para Rospigliosi, una variable alta son los debates.

Finalmente, criticó que los partidos presenten de último minuto a sus equipos técnicos y preguntó quién entonces elaboró los planes de gobierno. “¿Acaso se avergüenzan de esos técnicos?”, cuestionó.