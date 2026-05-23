Los técnicos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú estarán frente a frente este domingo 24 de mayo, desde las 8 de la noche, para confrontar sus propuestas en seis temas clave. Será durante el primer debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con miras a la segunda vuelta del 7 de junio.

Este domingo 24, los técnicos de cada partido político debatirán sobre reforma del Estado, juventud y deporte, agricultura y medio ambiente, infraestructura, economía y generación de empleo y salud.

La polémica se desarrollará en la sede del Jurado Nacional de Elecciones, en Jesús María.

Tema del debate Inicia Termina 1. Reforma del Estado Juntos por el Perú Fuerza Popular 2. Juventud y deporte Fuerza Popular Juntos por el Perú 3. Agricultura y medio ambiente Juntos por el Perú Fuerza Popular 4. Infraestructura Fuerza Popular Juntos por el Perú 5. Economía y generación de empleo Juntos por el Perú Fuerza Popular 6. Salud Fuerza Popular Juntos por el Perú

Los temas fueron acordados por ambas agrupaciones y el orden de puntos y de la participación fue producto de un sorteo realizado el jueves.

El domingo 31 es el turno de los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Aquí los detalles de ambos debates: