Frente a frente. Los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú debaten este domingo, desde las 8 de la noche, sus propuestas en seis temas clave. Para el eje sobre agricultura y medio ambiente el partido de Roberto Sánchez designó a César Guarniz Vigo.

Se trata el primer debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con miras a la segunda vuelta del 7 de junio.

Los expertos de cada partido político debatirán sobre reforma del Estado, juventud y deporte, agricultura y medio ambiente, infraestructura, economía y generación de empleo y salud.

Tema del debate Inicia Termina 1. Reforma del Estado Juntos por el Perú Fuerza Popular 2. Juventud y deporte Fuerza Popular Juntos por el Perú 3. Agricultura y medio ambiente Juntos por el Perú Fuerza Popular 4. Infraestructura Fuerza Popular Juntos por el Perú 5. Economía y generación de empleo Juntos por el Perú Fuerza Popular 6. Salud Fuerza Popular Juntos por el Perú

Los temas fueron acordados por ambas agrupaciones y el orden de puntos y de la participación fue producto de un sorteo realizado el jueves. Este domingo el debate se desarrollará en la sede del JNE, en Jesús María.

El domingo 31 es el turno de los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).