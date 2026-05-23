Los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú estarán frente a frente este domingo 24 de mayo, desde las 8 de la noche, para confrontar sus propuestas en seis temas clave. Es el primer debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con miras a la segunda vuelta del 7 de junio.

Los expertos de cada partido político debatirán sobre reforma del Estado, juventud y deporte, agricultura y medio ambiente, infraestructura, economía y generación de empleo y salud.

El domingo 31 es el turno de los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). También desde las 8 de la noche.

El debate de este domingo se desarrollará en la sede del JNE, en Jesús María. Este es el orden del debate y de la intervención de los técnicos:

Tema del debate Inicia Termina 1. Reforma del Estado Juntos por el Perú Fuerza Popular 2. Juventud y deporte Fuerza Popular Juntos por el Perú 3. Agricultura y medio ambiente Juntos por el Perú Fuerza Popular 4. Infraestructura Fuerza Popular Juntos por el Perú 5. Economía y generación de empleo Juntos por el Perú Fuerza Popular 6. Salud Fuerza Popular Juntos por el Perú

Los temas fueron acordados por ambas agrupaciones y el orden de puntos y de la participación fue producto de un sorteo realizado el jueves.