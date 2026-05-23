Los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú estarán frente a frente este domingo 24 de mayo, desde las 8 de la noche, para confrontar sus propuestas en seis temas clave. Es el primer debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con miras a la segunda vuelta del 7 de junio.
Los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú estarán frente a frente este domingo 24 de mayo, desde las 8 de la noche, para confrontar sus propuestas en seis temas clave. Es el primer debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con miras a la segunda vuelta del 7 de junio.
Los expertos de cada partido político debatirán sobre reforma del Estado, juventud y deporte, agricultura y medio ambiente, infraestructura, economía y generación de empleo y salud.